Baneaktivister: Kom til byrådsmøde

Det er initiativtagerne til Borgergruppen for den østlige løsning og hjemmesiden ringstedbanen.dk, der appellerer til, at så mange som muligt smutter en tur op i byrådssalen mandag aften.

- Vi skal gøre det for at vise, at vi som by bakker op byrådets høringssvar, siger en af initiativtagerne Thomas Albøg Olsen, der allerede har modtaget flere tilmeldinger, ikke kun fra Ringsted, men også fra Sorø.