Ballade i boligbestyrelse: Suppleant føler sig chikaneret

Ringsted - 25. september 2021 kl. 05:46 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Torben Hansen føler sig kørt ud på et sidespor af bestyrelsen i den store boligbebyggelse Benløseparken.

Selv om bestyrelsen har mistet medlemmer, er ingen af suppleanterne blevet indkaldt til ejerforeningens bestyrelsen, oplyser Torben Hansen, som selv er suppleant.

- Jeg har ikke hørt noget som helst, og jeg har ad omveje fået at vide, at et bestyrelsesmedlem og siden formanden er fraflyttet bebyggelsen, siger han.

Torben Hansen har boet i Benløseparken siden 1984 og har tidligere siddet sammenlagt 11 år i bestyrelsen.

Ren chikane De seneste 20 år har han været suppleant, men det kniber tilsyneladende med bestyrelsens iver efter at indkalde suppleanterne.

- Jeg er dybt skuffet, og jeg forstår ikke, hvad der har drevet dem derud, at de bare har ignoreret mig. Jeg ser det som ren chikane og en magtdemonstration, siger Torben Hansen.

Ifølge den 58-årige Benløse-borger har han gentagne gange kontaktet bestyrelsen på mail for at spørge til, hvorfor han som suppleant ikke har været inviteret med til bestyrelsesmøderne.

Af Benløseparkens hjemmeside fremgår det, at der har været afviklet tre bestyrelsesmøder, hvor der ifølge Torben Hansen burde have været indkaldt en suppleant.

Mistillid mandag Benløseparkens ejerforening består af 624 lejligheder og holder ordinær generalforsamling mandag 27. september.

Her har Torben Hansen tænkt sig at udtrykke mistillid over for bestyrelsen. Han har allerede sendt sit forslag med mistillidsytringen til bestyrelsen.

- Det er det sværeste forslag, jeg nogensinde har skrevet. Det var svært at trykke send. Et eller andet sted er det en krigserklæring over for nogle mennesker, jeg har kendt i mange år, men hvis man protesterer, har jeg lært, at man skal gøre det åbent. Hvis ikke man gør det, har man tiet og samtykket, lyder det fra Torben Hansen.

DAGBLADET har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den nu fraflyttede og tidligere formand gennem 25 år, Steen Andersen.

Intet vildt og vigtigt I stedet har avisen forelagt kritikken for Per Gunnar Hansen, som har overtaget formandsposten frem mod generalforsamlingen på mandag. Per Gunnar Hansen bekræfter, at bestyrelsen har undladt at invitere suppleanterne.

- Der var ikke noget på tapetet, som gjorde det nødvendigt at indkalde en suppleant. Hvis der havde været noget vildt og vigtigt, havde vi indkaldt, men det fandt vi ikke nødvendigt. Vi har holdt så få møder som muligt på grund af corona, siger Per Gunnar Hansen.

Suppleant Torben Hansen føler sig holdt uden for og chikaneret - kan du forstå det?

- Både ja og nej. Det gav ikke mening at tage ham ind i bestyrelsen på det tidspunkt. Nu får han mulighed for at stille op til bestyrelsen, hvis nogen stemmer på ham på mandag. Det er et demokratisk valg, siger Per Gunnar Hansen og uddyber:

- Hvis generalforsamlingen mener, vi er uduelige i bestyrelsen, så må de fyre os. Sådan er reglerne, og sådan er livet.

Hvorfor svarer bestyrelsen ikke på Torben Hansens mails?

- Jeg har ikke set, at han har sendt noget.

Hvorfor er det den tidligere formand, der skal aflægge beretning på generalforsamlingen?

- Det er ham, der har været formand de seneste to år, og han er lige akkurat flyttet. Derfor giver det mening.

Vil ikke bekrige hinanden Torben Hansen håber, at han får opbakning på mandagens generalforsamling, og han er klar til at tage en tørn til i bestyrelsen, hvis stemningen er til det.

- Hvis det ender med, at der er mistillid, så stiller jeg formentlig op til bestyrelsen. Det er oplagt. Men det kræver, at vi skifter hele bestyrelsen, for jeg vil ikke være med til, at vi skal sidde og bekrige hinanden, siger Torben Hansen.