Bakket terræn er perfekt til et godt cykelløb

Cykelklubberne Team Cycling Ringsted Roskilde Cykle Ring er gået sammen om et etapeløb for børn og unge her i bededagsferien. Hele 250 rytter i aldersgruppen 9-19 år stiller til start i løbet, der fredag blev indledt med første etape på en herlig kuperet rute ved Vigersted.

Den lokale cykelklub har benyttet ruten i nogle år, fordi den er så alsidig og så tilpas kort at alle kan være med, hvilket er et af hovedformålene med weekendens arrangement.

For at gøre løbet så sikkert som muligt for de deltagende ryttere var udvalgte veje i Vigersted og Kværkeby-området ensrettet, mens rytterne var i gang på rundstrækningen. Desuden var trafikhjemmeværnet indkaldt til at stå de steder, hvor vigepligten blev brudt.