Baghuset-ejer: Pølsevognen har længe været en drøm

Med opbakning fra både borgere og politikere føler Baghusets ejer Kenneth Edelmann sig sikker på, at han kan åbne sin pølsevogn på Torvet planmæssigt den 7. oktober.

Et af de sidste par dages helt hotte emner har været, hvorvidt hotdoggen skulle få comeback på torvet i Ringsted. Ikke siden, at Michael Dysted lukkede sin pølsevogn i oktober 2017 forud for omlægningen af torvet, har det været muligt at få en Karl Stegger i åben kiste eller en indianer i sovepose i Ringsted By. Derfor skabte det jubel, da ejerne af Baghuset, Kenneth og Jette Edelmann, for nylig meldte ud på Facebook, at de havde fået tilladelse til at åbne en pølsevogn på torvet.

Den tilladelse blev, som beskrevet i DAGBLADET, imidlertid trukket tilbage fredag med henvisning til, at vedtægterne for torvet ikke tillod et foderbræt. Det skete efter, at kommunen havde modtaget en klage fra en ukendt afsender.

Den nyhed skabte røre på Facebook, og borgmester Henrik Hvidesten (V) og formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike (R), tog affære og satte pølsevognen på som hastesag på torsdagens møde i udvalget.

Den politiske opbakning gør, at pølsevognens ejer, Kenneth Edelmann, føler sig fortrøstningsfuld forud for udvalgsmødet.

- Jeg har fået tilsagn fra både borgmesteren og udvalgsformanden om, at der selvfølgelig skal være plads til en pølsevogn i Ringsted, så jeg regner stærkt med, at der kommer en løsning på torsdag, siger Kenneth Edelmann til DAGBLADET.

Han glæder sig over den store opbakning, som han og konen har fået fra byen.

- Det rører mig dybt ind i hjertet at opleve den store opbakning, som pølsevognen har fået. Jeg er sikker på, at det vil køre godt og tiltrække mange mennesker, siger Kenneth Edelmann.

En langvarig drøm Hvis Baghusets Pølser får lov til at åbne planmæssigt den 7. oktober, så bliver det en klassisk Steff Houlberg-vogn, som borgerne får at se.

- Det har længe været en drøm for min kone og jeg at eje både bodega og pølsevogn. Vi håber, at det kan være med til at sætte mere gang i Torvet, så det kan blive lidt mere ligesom i Roskilde og Køge, siger Kenneth Edelmann om idéen til at åbne en pølsevogn.

Det bliver dog ikke han og konen selv, der kommer til at vende pølserne. De planlægger at ansætte personale i vognen, som efter planen skal have åbent i dagtimerne fra mandag til lørdag.

Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune holder møde torsdag aften klokken 17.30.

