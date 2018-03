Det Danske Bagerlandshold er nordiske mestre. På billedet ses fra venstre teamtræner Asger Skov Hansen, og landsholdsdeltagerne Per Eckholdt, Sigurdur Baldvinsson og Stephanie Carbel Svendgaard. Foto: Erik Hawaleschka Madsen

Bagerlandshold vinder det nordiske mesterskab

Ringsted - 22. marts 2018

Det danske bagerlandshold kan kalde sig nordiske mestre efter at have sat Norge, Sverige og Island til vægs ved Nordic Bakery Cup, der i år blev afviklet i Herning.

Sejren blev sikret i ganske overbevisende stil efter triumf i to ud af tre discipliner.

- Det her er noget, som vi er helt vildt stolte over. Der er blevet knoklet i døgndrift i lang tid, for at kunne hente pokalen hjem, siger Kasper Hansen, der er chefkoordinator for Det Danske Bagerlandshold og underviser på konditoruddannelsen på ZBC Ringsted, i en pressemeddelelse.

For ham og for holdet omkring landsholdet er sejren kulminationen på et par års hårdt arbejde med at få stablet et landshold på benene. Initiativet til landsholdet blev taget på ZBC Ringsted i 2016.

- Det her er naturligvis stort for hele landsholdet, men det er i virkeligheden en anerkendelse, der rammer meget bredere. Det gælder både dem, der hjælper til omkring landsholdet, men også de sponsorer, der har været med til at gøre det muligt at have et landshold. Og så bekræfter det ZBC i, at vi kan være med blandt de bedste, og samtidig har en høj faglighed, der også kommer vores daglige elever til stor gavn, forklarer Kasper Hansen.

Nordic Bakery Cup blev afviklet med konkurrencer i tre kategorier: Små og store brødtyper, rullede deje og så et showpiece, der er et blikfang, der skal understrege bagerens kreative og kunstneriske evner. I hver kategori stiller hvert land med en deltager, typisk en rutineret bager, der så assisteres af en række unge bagertalenter og -elever.

Det danske landshold sejrede i første og sidste kategori, mens svenskerne vandt kategorien de rullede deje.

Næste store opgave for Det Danske Bagerlandshold bliver EM- og VM kvalifikation i 2019.