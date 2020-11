Sanjiv Giri (i midten) til legatoverrækkelsen. Til venstre Per Vangekjær der er Håndværkerforeningen Københavns formand og til højre Mads Lebeck, direktør i A.P. Møller Fonden. Foto: Henrik Nielsen

Bager får legat på 100.000 kroner

Ringsted - 10. november 2020 kl. 13:48

Sanjiv Giri, der er uddannet bager fra ZBC i RIngsted, er lidt af et bagertalent, og nu er han kommet et stort skridt nærmere drømmen om at deltage i kurser på nogle af verdens mest prestigefyldte bager- og konditorskoler.

Han har nemlig netop modtaget A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet på svimlende 100.000 kroner.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg fik nyheden overbragt. Og så er jeg naturligvis utrolig glad for at have fået legatet, for jeg har altid ønsket at komme ud i verden og lære nyt, fortæller Sanjiv Giri.

Det er Københavns Bagerlaug, der i samråd med blandt andre ZBC, har valgt at indstille Sanjiv Giri til legatet.

Sanjiv Giri blev færdig med bageruddannelsen på ZBC Ringsted i maj 2019, og siden da har han arbejdet på Andersen Bakery som bagermester. Her har han allerede fået ansvaret for produktionen af brød og wienerbrød og har fire ansatte og tre elever under sig.

Innovativ tilgang

I indstillingen til legatet fremhæves Sanjiv Giris innovative og nyskabende tilgang til bagerfaget. Og det er netop disse kundskaber han ønsker at udvikle yderligere ved at komme ud i verden, fortæller Sanjiv Giri:

- Jeg vil gerne lære mere om de nyeste trend indenfor brød og kager, og så vil jeg selvfølgelig også gerne give det jeg lærer videre til de andre ansatte og elever, her hvor jeg arbejder.

Han er født i Nepal i 1985 og har en bachelor of arts fra Tribhuvan Universty i Kathmandu. Han er uddannet bager i 2019 fra ZBC Ringsted, Nimb i Tivoli og Andersen Bakery.

Han fik sølvmedalje til svendeprøven og kom på en 8. plads i konkurrencen Årets Kage 2019. Han arbejder nu hos Andersen Bakery.

A.P. Møller Fondens legat uddeles til håndværksuddannede kandidater, der ønsker at dygtiggøre sig inden for sit fag gennem et uddannelsesforløb eller ophold i udlandet.

Legatet skal vise, at man som faglært har gode muligheder for at rejse, arbejde og dygtiggøre sig i udlandet, og på den måde tjene som inspiration for unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Legatet blev uddelt til Håndværkerforeningen Københavns årlige medaljeuddeling.