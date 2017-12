Sagen om de oppløjede vejrabatter på Havemøllevej er en højst usædvanlig sag, der har udviklet sig voldsomt over næsten to år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Bag voldpløjet vej ligger sjældent set splid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bag voldpløjet vej ligger sjældent set splid

Ringsted - 09. december 2017 kl. 10:07 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uenigheder om skel er der meget af rundt om i landet.

Læs også: Voldpløjet vej bliver lavet med politiets hjælp

Der findes adskillige eksempler på, at tvister om skelpæles placering fører til nærmest krigeriske tilstande mellem naboer.

Havemøllevej i Ringsted tager dog prisen for at være en krigerisk skelsag i særklasse, skriver DAGBLADET Ringsted.

Tirsdag besluttede politikerne at genoprette voldpløjede vejrabatter fluks, og at enhver udvikling i sagen fremover skal vendes med statens advokat - Kammeradvokaten.

I referatet fra de politiske møder fremgår det, at

hverken landinspektøren, kammeradvokaten, Geodatastyrelsen, Vejdirektoratet eller kommunens egne medarbejdere har rutine fra lignende sager, fordi Havemøllevejssagen er så kompleks og enestående.

Det fremgår også, at striden har eskaleret siden kommunen i april 2016 første gang fik henvendelser om, at dele af vejrabatterne var pløjet væk.

Siden har det været kendetegnende, at hver gang kommunen som vejmyndighed har forsøgt at finde en løsning med lodsejerne med eller uden medvirken af en landinspektør, er der pløjet mere og mere af rabatterne over længere og længere strækninger. Flere steder er noget af selve kørebanen taget med.

Efter mere end et år uden at opnå enighed så politikerne ingen anden udvej, end at indkalde til skelforretning.

22. november 2017 leder landinspektør Mette Bach fra Roskilde en skelforretning med stærke følelser i udbrud mellem Dorte Jensen og naboer.

Bo Jensen deltager ikke, men har forinden sendt klage til Geodatastyrelsen over landinspektørens habilitet.

Geodatastyrelsen afviser klagen. Også afvisningen klagede han over. Styrelsen har nu også afvist alle klager.

Det fremgår af landinspektørens erklæring om skelforretningen.

I erklæringen fremgår det, at Dorte Jensen ejer fire matrikler på Havemøllevej. Bo Jensen er medejer af den ene.

Under skelforretningen fastholder Dorte Jensen, at hun ejer hele den jord, som Havemøllevej ligger på ud for de fire matrikler.

Omkring trafiksikkerheden udtalte Dorte Jensens advokat, at hendes klient »muligvis godt kan se, at der er et trafikalt problem, men Dorte mener, det er hendes vej. Hvorfor er det så Dorte, der skal ofre sig for trafiksikkerheden«, sagde Dorte Jensens advokat ifølge landinspektørens erklæring.

Politikerne mener, at trafikanterne på Havemøllevej er ofre for den manglende trafiksikkerhed.

Derfor blev reetablingen af vejrrabatterne sat i gang torsdag morgen under politiets bevågenhed.

relaterede artikler

Endnu flere borgere er ofre for voldpløjning 06. december 2017 kl. 15:56

Optrapning: Politiet skal bevogte voldpløjet vej 06. december 2017 kl. 14:39

Voldpløjningssagen: Oppløjede skilte er nu meldt stjålet 23. november 2017 kl. 16:29