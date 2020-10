Se billedserie Lykke Luimes var til at få øje på som en af kun en håndfuld kvinder mellem mændene til åbent hus i MSB Sim Racing. Kvinder kan sagtens finde ud af det, siger Lykke Luimes. Man skal bare lige overvinde, at køresygens kvalme sidder i halsen bagefter. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bag rattet er der så sjovt at man bliver syg

Ringsted - 10. oktober 2020 kl. 19:05 Af Anne Wandahl

Kun seks sekunder efter sin mand kom Lykke Luimes i mål efter nogle hæsblæsende omgange på en bilracerbane - i en computer koblet sammen med rat, pedaler og næsten ægte sportssæde.

- Jeg blev køresyg. Men det var sjovt. Jeg er overrasket over, hvor virkelighedstro, det er. Jeg vil gerne prøve igen, fortalte Lykke Luimes lørdag eftermiddag, mens hun fik bugt med kvalmen udenfor Huginsvej 19 i Ringsted, hvor MSB Sim Racing holdt åbent hus.

Lykke Luimes og hendes mand, Morten Lund Jensen kom fra Næstved for at se nærmere på, hvad Sim Racing er.

Racerkørsel i simulator foregår normalt hjemme hos klubmedlemmerne selv, når de spiller sammen online.

Derfor blev det åbne hus holdt hos klubbens Dennis Martlev i hans firmabygning på Huginsvej.

Med i klubben er også Steffen Kastved, hvis kone Katrine Kastved var med for at bakke sin mand op i hans interesse.

Steffen og Katrine Kastved er ved at købe Lykke Luimes og Morten Lund Jensens hus i Næstved, og i den sammenhæng kom de til at snakke om computerræs.

- Det er mest Morten, der gerne ville prøve det, men jeg kan godt lide biler. Jeg er nok lidt drengepiget, når det handler om biler. Jeg er ligeglad med, hvad der ligger nede i motorrummet, men jeg går op i bilernes former og design. Jeg kan også lide at se racerløb, fortæller Lykke Luimes.

MSB Sim Racing i Ringsted er ikke af helt fri vilje en mandeklub.

- Vi har kun mandlige medlemmer, men alle er velkomne. Børn kan også prøve. Der er ikke på den måde en bundgrænse på medlemmernes alder, men børn skal dog have en forståelse for, at det er et computerspil, de spiller. Det er ikke en legestue, siger åbent-hus-værten Dennis Martlev.

Der var også nogle få børn med til det åbne hus, og de så ud til at have helt styr på rattet og spillet.

Kvinderne i bygningen var heller ikke ligefrem i overtal, men det kunne de godt være, hvis man spørger Lykke Luimes.

Før hun selv fik prøvet et simulatorræs, havde hun en forestilling om, at det må være afstressende at spille bilrace.

Det gjorde hun også efter at have kørt sin simulerede racerbil i mål i tiden to minutter og 11 sekunder, på trods af, at hovedet snurrede og kvalmen sad oppe i halsen.

Hendes mand, Morten Lund Jensen, prøvede det for anden gang og kørte sin simulerede racerbil i mål i tiden to minutter og fem sekunder.

- Morten, du var kun seks sekunder hurtigere end mig, og du har prøvet det før hjemme hos Steffen, så det vil kun være rimeligt at trække fem sekunder fra.

Så faktisk står vi lige, grinede Lykke Luimes med sin mand, inden de kørte deres rigtige bil hjem til Næstved igen.