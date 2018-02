Se billedserie I sine 41 år som lærer har Finn Andersen altid haft sin gamle realskolelærer Svend Erik Fristed med i minderne som inspirator. Det var realskolelæreren, der igennem to år brugte ferier, fritid og weekender på at hjælpe Finn Andersen og den øvrige Ellehammergruppe med at bygge et fly fra grunden. Det er Finn Andersen forrest til venstre. Privatfoto

Bag om byrødderne: Valgets vinger har bygget vinger

Ringsted - 25. februar 2018 kl. 09:48 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Finn Andersen blev ubetinget kommunalvalgets vinder ved at få to med-konservative ind i byrådet i Ringsted. Han vinder mere tid, når han går af som lærer til sommer.

Hvad gør du, når du slapper af?

- Jeg slapper bedst af, når jeg enten er i gang med et projekt i haven, eller når jeg har gang i en af de utallige ombygninger i huset i Fjellebro. Og når man har et stort hus og en stor have, er der altid et eller andet, der skal klares, og når man har været undervist en hel dag i de store klasser på Byskovskolen, trænger man til at få rørt musklerne lidt og afreageret, og her er det godt med noget fysisk arbejde. Jeg nyder også, når jeg kan arbejde med sankning af brænde i skoven. Jeg foretrækker at være ude i den friske luft så meget, som det er muligt. Selvfølgelig bliver der også tid til at få en slapper sammen med naboerne og brødrene i Fjellebro - gerne over en kold øl.

Jeg er for rastløs til at sidde stille og slappe af i længere tid af gangen. Der skal helst ske noget hele tiden.

Hvornår og hvorfor har du sidst grinet af dig selv?

- Det er sket flere gange, men en af gangene var, da jeg skulle til Rostock med en klasse for at se på tysk arkitektur. Jeg havde indprentet flere gange for mine elever, at nu skulle de huske pas. Alle havde pas med, og vi kørte mod Rostock. På vej ud af Ringsted opdagede jeg, at jeg manglede passet. Chaufføren havde travlt, så jeg blev bare sat af på Haslevvej. Jeg måtte hurtigt tilbage til skolen, hente bilen og bagefter til Fjellebro og hente passet. Jeg nåede Gedser Havn og hoppede ombord på bildækket, da færgen lagde fra kaj. På færgen grinede den anden lærer, Mogens Larsen, og eleverne af mig, og jeg kunne da heller ikke lade være med at trække på smilebåndet.

Hvilke kendte personer i verden må gerne komme til din fødselsdag?

- Jeg holder mest af at være sammen med familie og venner til mine fødselsdage, men hvis det kunne lade sig gøre, gjorde det ikke noget, at Elvis kiggede forbi. Jeg ville selvfølgelig bede ham om at synge nogle af sine bedste sange, og så kunne jeg slappe af og drømme mig til Hawaii. Hans sange er noget af det bedste, der nogensinde er lavet, og han er for mig rockens ukronede konge.

Hvordan har du det med regnvejr?

- Regnvejr er helt fint. Det er da dejligt med lidt regn, hvis vi har haft en varm og tør sommer. At se naturen efter en regnbyge - alt virker dejligt frisk og ekstra grønt. Men en uge med regn og dis - det er ikke lige mig.

Hvad er det mest overraskende, der indtil videre er sket i dit liv?

- Det mest overraskende, der indtil videre er sket, ja, der er flere ting. Men det mest overraskende var helt sikkert, da min fysiklærer på Borup Skole kaldte en flok drenge og piger fra første og anden real sammen og spurgte, om vi ville være med til at bygge en flyvemaskine, og så at vi gjorde det. I to år mødtes tre piger og syv drenge efter skoletid, i ferier og i weekenderne, når vi havde tid. Så styrede vores lærer, Svend Aage Fristed, os igennem arbejdet med at bygge flyvemaskinen, en Jodell D 112 Club, helt fra bunden. Arbejdet foregik en stor del af tiden i skolens sløjdlokale. Efter to års arbejde, kunne flyet lette fra en græsmark i Kimmerslev. Det er for mig stadigvæk stort, at en lærer brugte så meget fritid på at bygge et fly sammen med 10 skoleelever. Her blev der ikke tænkt i lærerarbejdstid og tilstedeværelsestid på skolen. Denne lærer har altid været et stort forbillede for mig.

Hvilke musikinstrumenter kan du, eller vil du gerne kunne spille på?

- På lærerseminariet lærte jeg at spille på klaver. Jeg blev ikke den store pianist, og min musiklærer var meget tålmodig, men hun kunne godt finde på at daske mig over fingrene, når jeg ikke slappede af, så efter et halvt års undervisning stoppede min musikkarriere, og jeg har ikke haft tid til at genoptage den.

Hvad er din største last?

- Jeg har enkelte laster, der er svære at komme af med. En af dem er, at når jeg kommer ind og placerer mig foran TV'et og ser Bonderøven eller andre interessante tv-udsendelser, kan jeg godt tømme en lille skål med god lakrids eller andet sød slik. Jeg kan også finde på at hente en god jordbæris fra fryseren, og så skal der helst lidt hjemmelavet jordbærsyltetøj på.

Hvad drømmer du om?

- Jeg drømmer om, at jeg kan få lidt mere tid til at rejse og opleve verden og selvfølgelig til at være sammen med min familie og venner, når jeg stopper med at arbejde på Byskovskolen til sommerferien. Når man har haft fuldtidsarbejde og samtidig er byrådsmedlem, så er kalenderen godt booket op, så det bliver dejligt at få lidt luft i kalenderen.

Hvad er dine livretter?

- En god, veltilberedt wienerschnitzel er nok nummer et, men ellers er en hjemmelavet hakkebøf heller ikke dårligt.

Er du til hund eller kat?

- Jeg er mest til hund. Vi har haft to hunde, og når jeg stopper med at arbejde, vil jeg godt have hund igen. Racen er ikke bestemt endnu. Min kone foretrækker katte, så vi har også haft adskillige katte i vores hus.

