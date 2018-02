Se billedserie Timo Jensen er nu it-mand i Forsvaret. Som soldat har han rejst en del. Her er han i dansk uniform på Den Røde Plads i Moskva i 2010. - Det var en meget stor oplevelse at stå på den tidligere »fjendes« verdenskendte paradeplads, og det gav et lille gys i kroppen at se de kendte røde stjerner knejse over bygningerne, fortæller Timo Jensen. Privatfoto

Bag om byrødderne: Soldaten blev selv en af de der mærkelige politikere

Ringsted - 18. februar 2018 kl. 09:31 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Timo Jensen har som soldat oplevet spændende steder ude i verden, han kan underholde interesserede med. Venstre-manden vil dog hellere snakke politik, og det kommer bag på ham selv.

Hvad gør du, når du slapper af?

- Jeg læser, ser nyheder, eller ser en god film. Andre gange spiller jeg computerspillet »Minecraft« med min kone og vores børn. Den yngste på fire år er allerede blevet skrap til det, selv om hun først fik lov at være med for tre uger siden.

Hvornår og hvorfor har du sidst grinet af dig selv?

- Det sker tit. For eksempel når jeg tager gas på en telefonsælger, eller når jeg laver sjov med mine børn. Sommetider får jeg sagt ting, der giver en uventet reaktion. Så kan jeg godt grine lidt af mig selv og tænke: "Sagde jeg virkelig det?".

Hvilke kendte personer i verden må gerne komme til din fødselsdag?

- Anders Fogh Rasmussen må meget gerne komme med. Jeg tror, han har mange spændende syn på alle de ting, der sker lige nu i Mellemøsten og Europa. En fortrolig samtale med ham vil være meget spændende. Og så kunne det være spændende at få besøg af Donald Trump, mens han er præsident. Det kunne være virkeligt spændende at opleve ham uden filter. Det ville uden tvivl være en oplevelse, der ville sætte spor. På mange måder.

Hvordan har du det med regnvejr?

- Som soldat lærer man at vejret er ligegyldigt, blot man har det rette tøj på. Når det regner, tænker jeg tit på, hvor heldige vi er i Danmark at have noget af verden fineste drikkevand i store mængder. Men jeg foretrækker da sol og varme, hvis jeg selv kan vælge.

Hvad er det mest overraskende, der indtil videre er sket i dit liv?

- Jeg har altid syntes, at politik er spændende, og før jeg blev folkevalgt, har jeg deltaget i udvalg og organisationsarbejde. Men at jeg blev politiker havde jeg ikke set komme. Jeg havde lovet mig selv aldrig at blive »en af dem«, og jeg mente helt sikkert at amterne skulle nedlægges. Alligevel blev jeg medlem af det første regionsråd og var med til at videreføre nogle af amternes vigtigste opgaver. Og jeg var med til at sikre en god overdragelse af alle de andre opgaver til kommunerne. Politik er det bedste, der er sket for mig. Det er nok også det mest overraskende. Jeg ville ønske, flere ville opleve politik indefra. Specielt de, der havde det med politik, som jeg havde det i mine yngre dage.

Hvilke musikinstrumenter kan du, eller vil du gerne kunne spille på?

- Som ung spillede jeg på keyboard i ungdomsklubben, og vi optrådte et par gange offentligt. Men det er vel omkring 35 år siden, jeg sidst har spillet på et instrument. Jeg ville gerne kunne spille viser på guitar og spille klassisk musik på et klaver.

Hvad er din største last?

- Jeg ryger ikke, og drikker kun lejlighedsvist en god specialbrygget øl, en røget whisky eller et dejligt glas vin. Til gengæld elsker jeg god mad og søde sager. Kulhydrater er uden tvivl min største last.

Hvad drømmer du om?

- At tabe mig og leve et langt sundt liv og opleve mine børn få en god uddannelse og stifte familie. For mig er børn en videreførelse af livet. Det er derfor vores pligt at sørge for, de får en god og tryg opvækst. Jeg drømmer om, at mine børn får lov at vokse op i et homogent samfund, hvor der er fred og ro. At de får mulighed for at blive til det, de drømmer om, når de forlader uddannelsessystemet på et tidspunkt om mange år.

Hvad er dine livretter?

- En velhængt og perfekt mør rosastegt bøf, flæskesteg med sprød svær, stegt flæsk, frikadeller og hakkebøffer. Med en af de retter, kan det ikke gå galt. Til dessert elsker jeg en god hjemmelavet is eller citronfromage.

Er du til hund eller kat?

- Jeg er helt sikkert til hunde. Før vi fik børn, havde vi en dejlig schæferhund. En familievenlig vagthund og en god ven. Katte er søde, men jeg er allergisk overfor dem, og af en eller anden grund bider og kradser de mig altid, hvis jeg trodser min allergi og forsøger at kæle for dem. Jeg tænker, at de er allergiske over for mig.

Hvem er de 21 medlemmer af byrådet i Ringsted Kommune, og hvad optager dem, når de ikke er optaget af borgernes og kommunens politiske ve og vel. I serien »Bag om byrødderne« har DAGBLADET Ringsted bedt lokalpolitikerne om at svare på 10 spørgsmål om deres liv som privatmennesker.

