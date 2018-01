Se billedserie De næste fire år vil vise, om Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) kan sluge kameler. Han kan i hvert fald ride på dem. Her er venstremanden i Sahara, hvor en spændende ridetur på kamel gennem et smukt landskab blev afbrudt af en pludselig sandstorm. Det er pudsigt nok Johnny Dahlgaard til højre i lokal beduindragt, mens den lokale kamelfører er i vestlig påklædning. Privatfoto

Bag om byrødderne: Johnny med navnene er glad for »både-og«

Ringsted - 27. januar 2018 kl. 08:49 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard favner lige så bredt, som hans navn fylder på et visitkort. Venstre-manden er til ind- og udland, sundt og usundt, sol og regn, sport og læsestol. Og et samfund med plads til alle.

Hvad gør du, når du slapper af?

- Jeg dyrker sport, læser bøger, går ture i naturen, er sammen med venner og familie - og ikke mindst rejser.

Hvornår og hvorfor har du sidst grinet af dig selv?

- Det gjorde jeg for nylig, da jeg skulle vælge mellem to retter fra et menukort - og havde rigtig svært ved at vælge en af retterne fra. Det er typisk mig. Jeg vil helst både og, når det er muligt, og det handler ikke nødvendigvis om mad.

Hvilke kendte personer i verden må gerne komme til din fødselsdag?

- Barack Obama, fordi han virker som en sympatisk, glad og cool fyr, samtidig med at han er visionær og begavet. Bandet Barenaked Ladies må også gerne komme - så de kan spille til festen.

Hvordan har du det med regnvejr?

- Regnvejr er dejligt, det giver frisk luft - det skal bare helst ikke være, når jeg skal spille fodbold eller beachvolley.

Hvad er det mest overraskende, der indtil videre er sket i dit liv?

- At jeg har læst økonomi og arbejder i en bank samt arbejder med politik.

Jeg er stadig selv forbavset over, at jeg ikke valgte for eksempel at læse historie, undervise på et universitet eller lignende.

Hvilke musikinstrumenter kan du, eller vil du gerne kunne spille på?

- Jeg kunne godt tænke mig at lære at spille på djembe eller percussion.

Hvad er din største last?

- At spise og drikke lige, hvad jeg har lyst til - for eksempel for meget sodavand og iste.

Hvad drømmer du om?

- Jeg drømmer om et samfund, hvor det er okay og naturligt, at vi er forskellige - at vi kan, vil og må leve vores liv, som vi ønsker uden et menneskefjendsk syn, der siger, at vi alle skal være ens, ikke må arbejde os til mere, ikke må drive den af og nøjes med mindre, fordi vi er jo netop ikke alle ens, og hurra for det.

Selvfølgelig drømmer jeg også om et samfund, hvor vi tager os af de, der ikke kan selv, og løfter vigtige fælles- opgaver, som for eksempel en rigtig god skole.

Vi er på mange måder rigtig tæt på det samfund, men jeg kan godt ønske mig lidt færre regler og begrænsninger for os alle - og dermed mere frihed.

Hvad er dine livretter?

- Stegt flæsk og persillesauce eller brændende kærlighed.

Er du til hund eller kat?

- Jeg holder meget af dyr generelt, men er nok mest til hund

De 21 lokalpolitikere i byrådet i Ringsted Kommune er også mennesker med et privatliv. Hvem er de, og hvad optager dem, når de ikke er optaget af borgernes og kommunens politiske ve og vel. I serien »Bag om byrødderne« har DAGBLADET Ringsted bedt byrødderne om at svare på 10 spørgsmål om deres liv som privatmennesker.

