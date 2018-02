Se billedserie Jan Jakobsens venlige ansigt kan hurtigt blive stramt i betrækket i regnvejr, for det bryder hans kørestol sig ikke om. Billedet er fra Ringsted Festival 2015, hvor han bevarede smilet, fordi optræk til regnvejr heldigvis kun blev til nogle dråber. Privatfoto

Bag om byrødderne: Jan Jakobsen er ikke død han filmer, klatrer og kører

Ringsted - 11. februar 2018
Af Anne Wandahl

Enhedslistens forkæmper for de socialt udsatte har levet 40 år længere, end lægen sagde. Men Jan Jakobsen er hverken for gammel eller svag til at besejre en klatrevæg og kalde en spade for en spade. Det er mest social uretfærdighed og regnvejr, der kan gøre ham olm i ansigtet.

Hvad gør du, når du slapper af?

- Når jeg rigtig skal slappe af, så fotograferer jeg, læser bøger, hører musik eller ser film. Jeg er naturligvis også sammen med familie og venner. I en årrække var det svært for mig selv at fotografere. Her er et punkt, hvor den digitale udvikling har betydet meget godt, når vi skal leve med et handikap. Kameraer i dag kan styres fra en tablet eller en smartphone. Det har gjort min tilværelse nemmere.

Det samme gælder, når jeg skal læse eller høre musik. Jeg kan fjernstyre det hele med en mus.

Hvornår og hvorfor har du sidst grinet af dig selv?

- Det gør jeg faktisk rigtigt tit. Ikke mindst når jeg skal skrive noget. Når jeg så læser det igennem, har jeg glemt at få en hel del med i det, jeg vil fortælle. Det skyldes ikke, at jeg tænker hurtigt, men at jeg skriver ualmindeligt langsomt. Det foregår med en mus på en skærm og er 30-40 gange langsommere end det almindeligvis er. Når jeg så bliver ivrig, når ikke alt at komme med. Heldigvis når jeg at fange de fleste store fejl, så det kun er mig selv, der når at grine af det.

Hvilke kendte personer i verden må gerne komme til din fødselsdag?

- Neil Young, Ray Davies, C. V. Jørgensen. Hvis de ikke kan, så Bruce Springsteen. Men kun, hvis de har guitaren med. Alle er de fine sangskrivere og poeter.

Allerhelst ville jeg jo have haft John Lennon, men da jeg ikke tror på det der med et liv efter døden, er det jo lidt for urealistisk.

Hvordan har du det med regnvejr?

- Jeg har et ualmindeligt anstrengt forhold til regnvejr. Måske skyldes det, at det er totalt uberegneligt, hvordan en elektrisk kørestol opfører sig, når den bliver udsat for vand, eller når jeg kører fast i en mudderpøl ved Ringsted festival.

Jeg havde på et tidspunkt et foto fra Stockholm i styrtende regnvejr med regnslag på, hvor jeg ser meget ond ud. Mine hjælpere styrtede rundt og ledte efter en café, der var tilgængelig - i hvert fald den ene. Den anden syntes, det var så morsomt, at det måtte foreviges.

Fotoet er heldigvis blevet væk. Ellers havde jeg delt det med Dagbladets læsere, fordi det faktisk var et sjovt foto set lidt på afstand.

Hvad er det mest overraskende, der indtil videre er sket i dit liv?

- At jeg lever. Det har taget mig mange år at lære at leve med, for, som jeg de senere år ofte har fortalt, så fik jeg at vide som 13-14-årig, at jeg nok ikke blev mere end 20 år gammel på grund af min muskelsygdom.

Det viste sig at være, fordi den læge, der sagde det, ikke var så meget inde i vilkårene for de forskellige muskelsygdomme. Det var for mig selv også endnu en lektie i aldrig at tage autoriteter for autoriteter, men selv sætte sig ind i tingene og stille mange spørgsmål.

En anden overraskelse jeg fik, var, da jeg prøvede noget så banalt som at blive hejst op af klatrevæggen på Musholm Bugt Feriecenter. Egentligt ikke noget jeg havde intentioner om at gøre, men gjorde det for at vise en meget ung fyr, at det kan man godt, selv om man har muskelsvind og bruger respirator.

Jeg var godt nok selv lidt betænkelig, men havde jo sagt det - og måtte gøre det. Overraskelsen var, hvilket kick det var at bryde bare denne ene grænse, selv om jeg ellers er skabt til at være godt og grundigt »grounded«.

Hvilke musikinstrumenter kan du, eller vil du gerne kunne spille på?

- Jeg har spillet orgel, klaver og synthesizer til stor fortrydelse for mange. Dels på grund af mit noget begrænsede musikalske talent og tilsvarende store trang til at dække over det ved at spille højt. Det kan jeg ikke mere, hvilket nok er et held for mine omgivelser.

Jeg piner dog stadig mine omgivelser. Nu mest ved at høre høj musik. Jeg er en af dem, der er blevet hængende i den 70'er-tidslomme, hvor det skulle være højt.

Hvad er din største last?

- At jeg alt for ofte siger, hvad jeg tænker - og også mener. Alt for tit synes jeg, det er både besværligt og afskærer os fra at nå ind til sagens kerne, når alt skal siges så pokkers diplomatisk og pænt.

Det er blevet odiøst i politiske kredse at kalde en spade for en spade og erkende, at der er dybe modsætninger i vores samfund mellem rige og fattige - en kløft vi ikke kan snakke os ud af, så hvorfor pokker bruge kostbar tid på at være så pæne.

Hvad drømmer du om?

- I dag drømmer jeg om et liv, hvor jeg får lov til så lang tid som muligt at yde. I længden ikke så meget på arbejdsmarkedet, men ved på den ene eller anden måde at stikke til den samfundsdebat, der er så nødvendig for udvikling.

Udviklingen skal nok komme uden min indblanding, men kunsten er at dreje den i retning af de socialistiske grundværdier, som jeg har set alt for mange svigte. Desuden er der mange bøger endnu, jeg skal have læst eller genlæst.

Hvad er dine livretter?

- Det er lettere at sige, hvad jeg ikke kan lide: Kamillete, øllebrød og kogt torsk hører til i den række, der absolut ikke gavner på, hvor mild jeg godt kan se ud.

Er du til hund eller kat?

- Både og - og har haft begge dele. Det har netop ført til den erkendelse, at selv om det er dejligt at have dyr, så passer det ikke til den måde, vi lever på her i huset.

Hvem er de 21 medlemmer af byrådet i Ringsted Kommune, og hvad optager dem, når de ikke er optaget af borgernes og kommunens politiske ve og vel. I serien »Bag om byrødderne« har DAGBLADET Ringsted bedt lokalpolitikerne om at svare på 10 spørgsmål om deres liv som privatmennesker