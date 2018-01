Benny Christensen inviterede familien til Italien for at fejre sin 70-års fødselsdag i juli 2017. Familien kvitterede med at give ham en køretur i en vaskeægte Ferrari i Ferrariens hjemland. Godt nok sad han på passagersædet, men det blev stadig til en tur med rigeligt fart over feltet. Privatfoto

Bag om byrødderne: Benny Boldstærk gør det i præsidenter og hjul

- Det er jo i virkeligheden et stort spørgsmål. En lang cykeltur eller en tur på min motorcykel er ganske afslappende og en fantastisk måde at tænke andre tanker og få gode ideer. En tur i sommerhuset og blive blæst igennem nede ved vandet er en anden og god måde at komme væk fra dagligdagens tommerum. En skitur i mit elskede Østrig eller en spændende håndbold kamp med mit lokale hold »TMS« er heller ikke at foragte.

- Når jeg tænker tilbage på min barndom og de store sociale forskelle, der var tilbage i 1950'erne, havde man i virkeligheden ikke fantasi til, at jeg senere i mit liv både skulle have råd til bil, hus og sommerhus.

Hvad er din største last?

- Jeg ved ikke, om det er en last at have en sød tand, men hvis det er en last, er det nok at jeg er vild med chokolade.