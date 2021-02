Bæredygtig virksomhed kæmper for sin overlevelse

Den kendte Ringsted-virksomhed Egen Vinding & Datter er blevet opkøbt af et nystiftet selskab og tegnes nu af en enkelt person, Kai Drewsen. Direktøren er skiftet ud, og nu kæmper selskabet for at overleve i en tid, hvor der aldrig har været større efterspørgsel efter den grønne virksomheds know how og byggemetoder.

Egen Vinding & Datter havde således mange opgaver i vente, men selv om aktiverne fandtes, kneb det med driftskapital. Ifølge selskabets tidligere direktør, Lars Jørgensen, var det blandt andet Finans- tilsynets nye restriktioner for långivning, der endte med at koste den gamle virksomhed livet.

- Det, der går galt for os, er, at vi mangler likviditet. Men bankerne bliver presset af Finanstilsynet, selv om det faktisk er en positiv ting, at vi har meget at lave. Vi forsøgte af al kraft at finde andre samarbejdspartnere, men konstaterede, at vi ikke kunne stampe det op, fortæller Lars Jørgensen.