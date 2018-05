Det bliver nemmere at klare opgaven som mor, når der har været støtte fra den kommunale sundhedspleje allerede i graviditeten. Arkivfoto

Baby-projekt virker på udsatte gravide

Ringsted - 08. maj 2018 kl. 15:26 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sårbare og udsatte gravide bliver bedre rustet til at håndtere livet som forældre, når de får tværfaglig hjælp allerede tidligt i graviditeten. Det viser en ny rapport, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

I rapporteten evalueres 17 kommunale projekter, som har fået støtte fra de såkaldte SPU-midler og som har været målrettet sårbare gravide. Ringsted er én af de 17 kommuner. Her har projektet, der sluttede sidste år, haft navnet »Baby på Vej«.

Ifølge rapporten har projekterne vist, at meget sårbare og udsatte gravide efter projekterne i langt højere grad kan klare hverdagen uden ekstra hjælp.

I gennemsnit får 66 procent af de gravide, som har deltaget i projekterne, rykket sig fra at have behov for en ekstraordinær indsats til at kunne klare sig med mindre hjælp, når barnet er født.

I Ringsted har man været bedre end gennemsnittet til at rykke de gravide. Her er 70 procent af de gravide flyttet sig fra at have brug for en ekstraordinær indsats til at kunne klare sig med en mindre kommunal støtte, når barnet er født.

Ledende sundhedsplejerske Bente Haargaard bekræfter de positive tal.

- Dem kan vi sagtens stå inde for, det er vores egen evaluering, siger hun og tilføjer, at tilbuddet nu er permanent:

- Vi er også meget stolte af, at vi har kunne sætte det samme tilbud i drift, efter projektet stoppede.

Ringsted Kommune har især haft god effekt af at samarbejde med læger og jordemødre, så de tidligt kunne sætte ind over for gravide, som havde brug for ekstra hjælp i graviditeten.