Ringsted Kommune blander to gode forslag sammen, og det risikerer at gå ud over den faktiske bemanding og ønsket om minimumsnormeringer i dagtilbuddene, mener man i pædagogernes fagforbund BUPL. Billedet stammer fra dagtilbuddet Bøgely Børnehus. Foto: Thomas Olsen

BUPL: Social indsats må ikke bremse minimumsnormeringer

Ringsted - 21. maj 2020 kl. 17:06 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted har drøftet et forslag om ændret tildeling på dagtilbudsområdet. Med forslaget ønskede man at gøre en ekstra indsats for udsatte børn ved at tage tre millioner kroner fra dagtilbuddenes normalområde og bruge dem på sociale normeringer.

Men måden, man vil gøre det på, huer ikke pædagogernes fagforbund BUPL.

»BUPL Sydøst støtter forslagets formål: En styrket indsats for udsatte børn. Problemet er bare, at indsatsen ikke finansieres ordentligt og fair. Der er nemlig lagt op til, at pengene bliver taget fra de institutioner, der primært søges af børn med en normal eller god hjemmebaggrund, skriver BUPL i et Facebookopslag om forslaget.

- Finansieringsforslaget er udtryk for et nulsumsspil, hvor nogle institutioner vil opleve at skulle afgive penge, siger faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler i BUPL Sydøst i opslaget.

Sammenblanding Hun fortsætter: - I forslaget lægges der endvidere op til, at "hullerne" fra omfordelingen kan blive dækket af de nye midler fra den nationale aftale om minimumsnormeringer, men intentionen i Christiansborg-aftalen har aldrig været at lappe huller.

Den faglige sekretær mener, at Ringsted Kommune blander de to ting sammen:

- Meningen med pengene fra puljen til minimumsnormeringer er, at de skal mærkes som forbedringer overalt og bringe institutionerne nærmere et vedtaget minimum. Ringsted Kommunes tildelingsmodel udhuler efter vores vurdering effekten af de ressourcer, der er tiltænkt minimumsnormeringer.

Gå dog hele vejen I stedet bør Ringsted Kommune overveje at finde de nødvendige penge et andet sted end på dagtilbudsområdet. - Hvis Ringsted Kommune ønsker at gøre en ekstra indsats for børn i udsatte positioner, foreslår vi at gå hele vejen og finansiere det med en ekstra bevilling. Ikke ved at tage fra institutioner, som i forvejen har behov for forbedringer i form af øget normering, lyder vurderingen.

Har også roser BUPL Sydøst har også roser med til Ringsted Kommune. Over for DAGBLADET Ringsted kvitterer forbundet for kravet om, at institutionerne faktisk vil ansætte uddannede pædagoger til at løfte den sociale indsats. - Uddannet personale er afgørende for at nå i mål med det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner, siger Jacqueline Sporon-Fiedler.

Børne- og Undervisningsudvalget valgte på mødet at udsætte sagen.