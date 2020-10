BILLEDER: Nu er Prebens bardomshjem på vej ned

I haverne bag hjørnet af Næstvedvej og Hovmarksvej i Ringsted går en del haveejere og glæder sig. Det er især udsigten til, at den 36 meter høje gamle silobygning fra 1964 bliver revet ned.

Men de kommer til at vente lidt endnu.

Firmaet har til opgave at fjerne den både elskede og hadede rødstensejendom på hjørnet samt den tilhørende direktørbolig og siloen fra jordens overflade.

Det er nu fire uger siden, nedrivningen officielt gik i gang. Dengang fik borgmester Henrik Hvidesten (V) lov at trække i håndtaget på en gravko, der efterfølgende flåede lidt af taget på et par barakker ned.

I den mellemliggende periode har en tidligere beboer været på besøg på grunden. Med stort vemod gik den nu 85-årige Preben Mailand Christensen med DAGBLADET Ringsted rundt på grunden og iagttog, hvad han kalder en skandale: det store nedrivningsprojekt, som vil fjerne et historisk hjørne af byen.

Bygningen, der er kategoriseret som bevaringsværdig i katagori 3, spillede en særlig rolle under 2. verdenskrig, hvor den skjulte nedkastede våben og ammunition til midtsjællandske modstandsfolk. Da krigen sluttede, fandtes der våben til mindst 200 personer, hvorved det var muligt at jage tyske tropper og Schalburgkorps ud af Ringsted Kaserne.

På tidspunktet for besøget stod direktørboligen endnu, og Preben Mailand Christensen gik ned ad bygningens trapper, som han har gjort det så ofte som barn.

Preben Mailand Christensen havde en stor bøn: De cirka 150 år gamle træer på grunden skulle for alt i verden bevares.

Blodbøg bevares

Lokalplanen for området siger dog noget lidt andet. Den giver boligselskabet Alliken, der står bag byggeriet af 69 kommende lejeboliger, lov til at fælde det ene af de tre træer, hvis det erstattes af et andet tilsvarende andet steds.