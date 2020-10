Avanceret overvågning leder butikschef på sporet af skadedyr

- Vi har været heldige at have god overvågning i butikken, som kunne pejle os ind på dens vej igennem butikken, siger Kasper Madsen om den lille, såkaldte ’fistermus’, der pjusket og centimeterkort ikke umiddelbart ligner et skadedyr.

Her til morgen har skadedyrsfirmaet erklæret supermarkedet for skadedyrsfrit, og Kasper Madsen forventer at åbne senere. Købmanden håber, at det bliver lidt over middag.

- Vi har ikke fået varer ind, som vi plejer her til morgen, så dem skal vi lige have først, siger han og tilføjer:

- Lige nu arbejder vores bagland på højtryk på at få en varevogn sendt ud til os.