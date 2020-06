Asfaltfabrik på vej til Ringsted: Vi får god behandling

Administrerende direktør Konstantin Mansfeldt og afdelingsleder Janus Mikkelsen i Dansk Støbeasfalt ApS er fulde af lovord, når det gælder Ringsted Kommunes imødekommenhed over for nye virksomheder.

Dansk Støbeasfalt ApS havde især behov for at kunne bygge opad i højden. Noget, der kan give tovtrækkeri ude i kommunerne. Men her kom svaret hurtigt.

De to erhvervsfolk forklarer, at der blev holdt et enkelt møde, hvor Ringsted Kommune ridsede op, hvilke vilkår de kunne tilbyde. Og det skete uden nogen for tovtrækkeri. Samtidig har virksomheden efterfølgende kunnet ringe og stille spørgsmål, hvorefter svaret er kommet straks eller hurtigt derefter.