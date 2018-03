Siden 2016 er eleverne på Byskovskolens afdeling Benløse blevet undervist i pavillonerne til højre. Derfor er de ikke i fare for at blive udsat for asbestresterene, man har fundet. Foto: Bjørn Armbjørn. Foto: Bjørn Armbjørn

Asbest fundet på skole

Ringsted - 27. marts 2018 kl. 13:51 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renoveringen af Byskovskolens afdeling Benløse byder fortsat på overraskelser. Da en række håndværkere skulle installere et ventilationsanlæg i et tagrum, fandt de rester af eternitskiffer, der indeholdte asbest. Fundet betyder, at prisen for at renovere skolen i det nordlige Benløse bliver 1,4 millioner kroner dyrere.

Det er prisen for at asbestsanere de næsten 1700 m2, der er forurenet af det asbestholdige materiale. Et beløb Plan- og Boligudvalget besluttede at betale på gårsdagens møde.

- Vi har taget den beslutning, at det skal saneres. Og det er det hele, siger formand for Plan- og Boligudvalget, Per Flor.

Det er i bygning 64, man har fundet asbesten. Bygningen er rømmet for elever og personale i forbindelse med renoveringen.

De 1,4 millioner kroner bruges på at fjerne asbestresterne, reetablere isoleringen, bygge en gangbro over isoleringen og sætte nye loftsplader op. Det bliver i alt 1,4 millioner kroner, og de penge kan ikke findes i budgettet for renoveringen. Derfor må man ud i en »patchwork-finansiering«, hvor hovedparten findes på budgettet for 2019, mens godt 150.000 kroner findes i en pengepulje, der ellers skulle gå til undersøge bygningerne for PCB.

En løsning Per Flor ikke er tilfreds med.

- Nærmest lige meget hvordan man vender sig, så vender røven bagud, når man står i sådan en renovering. Vi er heller ikke helt glade for, at man begynder at tage nogle midler, som man har sat af til noget andet, siger han.

Som nævnt er det ikke første overraskelse, renoveringen af Byskovskolens afdeling Benløse byder politikerne. Arbejdet gik i gang, fordi gasbetonen i bygning 64 smuldrede. Man fandt efterfølgende fugtskader i bygningsens tagkonstruktion. Per Flor fortryder næsten, at man ikke rev skolen ned dengang og byggede en ny.

- Da vi fik overraskelsen om, at gulvet var ved at skvatte sammen, der havde vi en snak om, hvorvidt vi skulle bygge nyt eller renovere. Jeg er lige ved at tro, at det efterhånden er ved at være en fordel af bygge nyt. Nu ville det være tåbeligt at rive den ned og bygge nyt. Så skulle man have taget det fra starten af, siger han.