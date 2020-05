Arbejdsulykke: Kvinde faldt ned 1,5 meter ned fra container

Det viste sig, at en 47-årig kvinde fra Glumsø var faldet cirka 1,5 meter ned fra en papcontainer og var landet på noget flisebelægning.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt til stedet for at undersøge omstændighederne sammen med politiet, så det kan afklares, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.