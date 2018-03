Åen i Ringsted Ådal bliver, hvor den er, men de muligheder, den giver, skulle helhedsplanen gøre det lettere at udnytte. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Arbejdet i Ringsted Ådal går snart i gang

Ringsted - 22. marts 2018 kl. 15:25 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En grøn kile hele vejen langs Ringsted by, hvor man kan sejle i kano, fiske og endda kælke, når vejret er til det. Den 14 millioner kroner dyre og seks år lange renovering af hele ådalen vest for Ringsted er meget tæt på at gå i gang. På et møde i aften skal Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune give det første af tre ja'er til, at kommunen begynder at bruge de 4,5 millioner, der er sat af til projektet.

I over to år har Helhedsplanen for Ringsted Ådal - som projektet officielt hedder - været undervejs.

- Formålet med helhedsplanen er at binde by og ådal sammen, samt at bidrage positivt til natur og miljø for planter og dyr i ådalen ved at udnytte regnvandet fra Ringsted By, skriver kommunen i helhedsplanen.

Projektet er delt på i en række etaper, og i aften skal politikerne beslutte, om der skal frigives penge til første etape. Arbejdet laves i et samarbejde mellem Ringsted Kommune, der har udgifter for 1,47 millioner kroner til første etape, og Ringsted Forsyning, der har udgifter på 3,35 millioner kroner til første etape.

- Projektet er et samarbejde mellem Ringsted kommune og Ringsted Forsyning. Forsyningen sørger for den del som handler om volumen til håndtering af regnvand - dvs. tilbageholdelse af en 5 års regnhændelse i bassiner. Resten, alt toppingen derude - det er fx forbedring af stier, trimplads, fugletårn og kajakophalingsplads - er noget, kommunen afholder udgiften til, siger Pernille Kimmbech, der er projektleder på Ådalsprojektet for Ringsted Forsyning.

Godkendelsen til at bruge næsten halvanden millioner kroner er bare første skridt i processen for at få helhedsplanen gennemført. Det er Ringsted Forsyning, der i kraft af gravearbejdet, har den største arbejdsopgave foran sig, men inden de kan gå i gang, skal man søge og få dispensationer fra lokalplanen for området samt naturbeskyttelsesloven.

- Det, vi gør nu, er, at vi søger de myndighedstilladelser, der skal til. Og så går vi sideløbende i gang med at lave udbudsmaterialet, men det bliver naturligvis ikke sendt ud før alle tilladelser er på plads, fortæller Pernille Kimmbech om den umiddelbare fremtid for arbejdet.

- Det handler om, hvor meget man må terrænmodulere. Vi vil gerne bygge overskudsjorden ind i bakken og lave en kælkebakke, og når vi gør det, overskrider vi grænsen for terrænmodulering i forhold til lokalplanen, forklarer Pernille Kimmbech om, hvorfor det er nødvendigt at få dispensation fra lokalplanen på området.

I forhold til naturbeskyttelsesloven handler det om, at arbejdet skal foregå ved kanten af åen.

- Vi kommer til at arbejde i kanten af et §3-område. I arbejdet med helhedsplanen for Ringsted Ådal har vi fået foretaget undersøgelser af plante- og dyrelivet i området - og der er i den forbindelse ikke registreret særligt sjældne eller beskyttede arter, ligesom der ikke er fundet områder af høj botanisk værdi, siger Pernille Kimmbech.

Det er Ringsted Kommune, der skal vurdere, om der kan gives dispensation til lokalplanen og naturbeskyttelsesloven.