Apotek åbner for to-go-service

I Klosterparkens Apotek kan man nu bestille medicin online og afhente samme dag foran Ringstedet. Den nye To-Go-service gælder fra i dag, tirsdag.

Ringsted - 24. marts 2020 kl. 10:34 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra i dag, tirsdag den 24. marts, er det muligt at bestille medicin og apoteksvarer fra Klosterparkens Apotek online og afhente samme dag på parkeringspladsen foran Ringstedet. Klosterparkens Apotek har nemlig oprettet en To Go-service, skriver apoteket i en pressemeddelelse. - Vi har oprettet en to-go-service til de brugere, som ikke ønsker at bringe sig selv eller andre i smittefare ved at stå blandt andre mennesker i butikken. Vi vil gerne gøre vores for at nedbringe smittespredningen, siger apoteker Jørgen Moestrup til DAGBLADET. Bestillingen og betalingen foregår på dinapoteker.dk, og brugeren modtager en mail, når varen er klar til afhentning.

Afhentningen sker ved indgangen til Ringstedet ved La Rustica, hvor kunden melder sin ankomst per telefon, hvorefter en apoteker kommer ud med varerne. Tiltaget er det seneste i en række af tiltag, som Klosterparkens Apotek og Ringsted Apotek i Sct. Hansgade har lavet for at begrænse smitte. I butikkerne må der maksimalt være seks kunder ad gangen, og der er opsat glasplader mellem apoteker og kunde og sat streger på gulvet, der skal få folk til at holde afstand.

- Vores fornemmeste opgave er at undgå at blive smittet, så vi kan hjælpe andre, der har brug for det. 7,9,13 så er alle vores medarbejde friske og raske, som det ser ud nu, siger Jørgen Moestrup. Han fortæller, at kunderne har været gode til at overholde retningslinjerne om at holde afstand og maksimalt være seks personer i butikken ad gangen. - Vi oplever også, at der er færre kunder nu, end der var, da corona-virussen først kom til Danmark. Der har været tryk på, men nu er vi tilbage på et normalt leje, siger Jørgen Moestrup.