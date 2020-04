Robert Vingaa og kollegerne i Ringsted Antenneforening har arbejdet i døgndrift de sidste par dage for at sikre, at både TV-pakker og internet kører som det skal hos foreningens 5500 medlemmer efter skiftet fra YouSee til Canal Digital.

Antenneformand jubler: Nu har alle vores medlemmer internet og TV

- Det var meningen, at vi skulle have testet den nye internetforbindelse på forhånd, men det havde vi pludselig ikke tid til. Det blev lidt af en ilddåb, siger formand for Ringsted Antenneforening, Robert Vingaa, til DAGBLADET.

- Vi havde jo regnet med, at det skulle foregå stille og roligt en hverdag, hvor medlemmerne var på arbejde. Men på grund af corona-krisen er alle jo hjemme og bruger internet. Det gjorde, at presset på os blev ekstra stort, siger Robert Vingaa.

- Vi fortsatte med at få henvendelser torsdag om svigtende internethastigheder i løbet af torsdagen, men vi kørte tests, som viste, at alt var som det skulle. Hvis man tester sin hastighed, mens man er koblet på en VPN-forbindelse eller mens hele familien er på nettet, kan det give et skævt resultat, siger Robert Vingaa.

Efter at have kørt kvalitetstests i løbet af dagen, kunne Ringsted Antenneforening torsdag aften skrive ud til medlemmer, at både TV og internet er oppe at køre oven på skiftet til Canal Digital.

- Jeg er glad og stolt over, at vi hurtigt og effektivt har kunnet løse problemerne, trods de udfordringer som corona-krisen har stillet. Det har været et kæmpe koordineringsarbejde, og der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til. Teknikere, kundeservice og de medlemmer, der har hjulpet til med at oplyse og informere i forskellige Facebook-grupper, siger Robert Vingaa.

Fredag fortsatte Ringsted Antenneforening med finjusteringer af de nye forbindelser, og foreningen er nu i gang med at levere de sidste modems og pakkefiltre.