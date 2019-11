Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Antenneforening har investeret mange millioner for at sikre uafhængighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antenneforening har investeret mange millioner for at sikre uafhængighed

Ringsted Antenneforenings bestyrelse arbejder målrettet på at skaffe skarpe priser til de omkring 5600 tilmeldte husstande. Håbet er, at det antal vil vokse, så foreningen kan stå endnu stærkere i de hårde forhandlinger med udbydere af henholdsvis tv, bredbånd og telefoni.

Ringsted - 11. november 2019 kl. 14:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en længere periode med afgørende forhandlinger kan Ringsted Antenneforenings formand Robert Vingaa endelig fortælle om de omfattende forandringer, som kommer til at blive rullet ud inden for de kommende måneder.

- Vi har valgt at blive totalleverandør af tv, bred bånd og telefoni til vores 5600 medlemmer. Det bliver en ny æra, hvor vi selv kan forhandle aftaler på plads og dermed sikre super skarpe priser til vores medlemmer, siger Robert Vingaa.

Han satte i torsdags sin underskrift på en kontrakt med Canal Digital, som fra 1. april 2020 overtager leveringen af tv-kanaler til Ringsted Antenneforening.

Beslutningen betyder samtidig et farvel til den mangeårige samarbejdspartner YouSee.

Gidsler i en magtkamp Den endelige beslutning blev truffet, da forhandlingerne mellem YouSee og Discovery brød endegyldigt sammen.

- Vi er skuffede over, at det ikke er lykkedes for os at sikre levering af Discoverys kanaler i de første tre måneder af 2020. Vi må indse, at vi er blevet taget som gidsler i kampen mellem YouSee og Discovery, siger Robert Vingaa.

Han må derfor indtil videre henvise medlemmerne til Discoverys internetbaserede D-play-tjeneste i de tre måneder.

- Vi har overvejet mange løsninger heriblandt at hente kanalerne ned via parabol i de tre måneder, men det ville kræve en investering på 1,2 millioner kroner, og det synes vi, var for dyrt, forklarer antenneforeningens formand.

Han håber dog at kunne holde på foreningens medlemmer, så de får glæde af tilbuddene i den nye store satsning.

- Vi foretager i de kommende måneder en millioninvestering, så vi kan være uafhængige på markedet. Målet er at få flere medlemmer og attraktive priser på vores kontrakter, så vi allerede i 2021 kan sænke medlemskontingentet. Det kræver dog, at vi får opbakning fra medlemmerne, påpeger Robert Vingaa.

Nye tiltag Ringsted Antenneforening ønsker, at alle medlemmer fortsat skal have glæde af foreningens tilbud uden nødvendigvis at skulle forholde sig til de mange nye tilvalg. Derfor fortsætter det velkendte koncept på tv-delen med en grundpakke, en mellempakke og en fuldpakke.

Hvis man ønsker at fortsætte med sin nuværende pakkeløsning, behøver man ikke at foretage sig noget. Kanalerne vil fortsætte med at komme frem på de tilsluttede fjernsyn som hidtil. Derudover bliver der mulighed for tilvalg af kanaler enten i pakker eller som enkeltvalg. Her bliver det nødvendigt at investere enten i en tv-boks eller et kort til at sætte i sit fjernsyn. Man kan også se kanalerne via antenneforeningens app.

- Vi kommer som noget nyt også til at tilbyde levering af hurtigt bredbånd uden tv-pakke, fortæller antenneforeningens formand.

Priser kommer løbende Han oplyser, at foreningen løbende vil tilføje flere priser på de forskellige tilvalgsprodukter, når kontrakterne er faldet på plads.

Fra 1. januar 2020 vil foreningens kontor på Fredensvej 36 i Benløse have åbent på alle hverdage, og der vil blive tilknyttet et callcenter, som kan være behjælpelige med tekniske udfordringer på hverdage og helligdage.