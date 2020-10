Ansat på skole med sårbare børn er smittet - elever og lærere er sendt hjem

Ådalskolen er en folkeskole for børn med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.

Elever og forældre til børn på skolen har fået nærmere information enten over telefon eller via Aula.

- Vi er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne, og der bliver løbende vurderet hvilke tiltag, der eventuelt skal sættes i gang. Vi er meget opmærksomme på, at eleverne på Ådalskolen er særligt sårbare, og det tager vi med i dialogen med sundhedsmyndighederne. Det er fuldt forståeligt, hvis forældre gerne vil holde deres barn hjemme, hvis man er bekymret, og vi vil gøre, hvad vi kan for at holde kontakten med de børn, der ikke kommer på skolen den næste tid, siger Flemming Nielsen.