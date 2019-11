Se billedserie Anni Hiltunen med en af sine nisser. Fotos: Anders Ole Olsen

Anni saver dyr og nisser

Ringsted - 29. november 2019

Hobby: Masser af nisser og dyr bliver til på Anni Hiltumens træværksted på Tolstrupvej ved Ringsted.

De seneste 27-28 år har Anni Hiltunen brugt en del af sin fritid på sit træværksted, hvor hun fremstiller dyr, julenisser og andet på en dekupørsav.

Anni Hiltunen, der bor på Tolstrupvej, er kendt over hele Sjælland, undtagen i sin egen by.

Grunden til det er, at hun om sommeren tager rundt på dyrskuer, blandt andet i Roskilde med sine udskårne dyr. I Ringsted har der ikke været dyrskue i mange år.

Anne Hiltunen er også i Viby hver år, hvor hun laver sommeraktiviteter for børn.

Ved disse arrangementer kan man købe dyr og andet, som Anni Hiltunen har savet ud i træ, og meningen er, at børn kan male dem.

Nu er der imidlertid en chance for, at Anni Hiltunen også bliver kendt i Ringsted, for i øjeblikket kan man møde hende julemarked på det nye Torv i Ringsted. Hun sælger færdige julenisser, og man kan også købe dyr, som børn kan sidde i juleteltet og male.

Hobbykurser

Hobbyen med at save figurer udspringer af, at Anni Hiltunen var instruktør i Kværkeby 4H. Her har hun i 37-38 år kørt hobbykurser for børn.

- Det kreative, synes jeg er sjovt, siger Anni Hultunen.

Klubben fik for mange år siden foræret en dekupørsav. Den var flere gange gevinst i tombolaen, men ingen stod i kø for at få den med hjem. Derfor endte den hjemme hos Anni Hiltunen.

Da drengene ikke syntes det var så sjovt at sy med perler eller male på stof, begyndte Anni Hiltunen at save dyr ud i krydsfinér, som de så kan købe og male.

Noget af overskuddet fra aktiviteterne på dyrskuerne går til 4H-børnene.

Op før solen

Anni Hiltunen, der er gået på pension for tre år siden, står ofte op længe før solen, for at arbejde på sit værksted.

- Jeg har gjort rent på Winnie Papir i 18 år. Der stod jeg op klokken 4 og var på arbejde klokken 5. Jeg står stadig op klokken 4. Når jeg ikke kan gå i haven, så går jeg på værkstedet, fortæller Anni Hiltunen.

Hun bruger nok gennemsnitligt en time på værkstedet hver dag året rundt og selvfølgelig mest om vinteren.

Forår og efterår har hun kurser for 4H-børn i Kværkeby.

Hun lægger vægt på, at tingene bliver lavet ordentligt, også når hun underviser børnene.

- Vi japper ikke, for at blive færdige.

For at mindre børn også kan være med, har Anni Hiltunen et juletræ, som de kan male. Et juletræ kan man næsten ikke male forkert.

Dyrene er sat sammen af tre lag krydsfinér, så de kan stå. Det er især hestene, som hitter, og her har Anni Hiltunen 20 forskellige racer.

Det er Anni Hiltunens datter, der har tegnet skabelonerne til hestene.

- Jeg kan ikke tegne, siger Anni Hiltunen.

Der er også modeller af køer, geder, får og grise, men dem er der ikke meget interesse for.

Da drengene er ikke så interesseret i heste eller andre dyr, har Anni Hiltunen også lidt knive og økser, de kan male.

Det skal være sjovt

Færdige julenisserne fås i ti forskellige modeller, og dem maler Anni Hiltunen om aftenen.

- I stedet for at sidde og sove om aftenen, sidder jeg og maler, fortæller hun.

Det tager cirka 15 minutter at tegne en nisse op og save den ud. Dyrene kræver lidt mere tid.

Hun laver også traktor og vogn, som for eksempel kan bruges til julepynt inde eller ude.

Anni Hiltunen er glad for at lave træfigurerne.

- Man skal kun lave det, der er sjovt, når man er pensionist, slår hun fast.

På værkstedet står også en båndsav og en rundsav, men de er ikke så meget i brug som dekupørsaven.

Lille bitte elefant

At Anni Hiltunen har fuldstændig styr på dekupørsaven vidner hindes mindste dyr om, en elefant, for den er ikke meget større end en negl.

Materialemæssigt er elefanten det dyreste at lave. Den skæres ud af en ispind, og der går tre ispinde til et dyr. Det skyldes, at en ispind meget let flækker, når hun saver i den.

Anni Hiltunen har et barnebarn, som samler ispinde til elefantproduktionen. Det er måske ikke så ringe endda, hvis man får lov at spise isene.

Anni Hiltunen sælger cirka ti elefanter om året. Folk køber dem til deres sætterkasser.

bodil