Anne-Grete: Anbefaler alle kvinder at blive screenet

Lyserød Lørdag. Sygeplejerske Anne-Grete Svarre Nielsen har en lang årrække været på brystkirurgisk afdeling i Ringsted. Hun anbefaler alle at tage imod tilbuddet om screening for brystkræft.

Ringsted - 06. oktober 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Da Anne-Grete Svarre Nielsen i 2009 fik konstateret forstadiet til brystkræft ved en screening på Ringsted Sygehus følte hun sig tryg og i gode hænder og tænkte, at det nok skulle gå.

- Det var en af vore egne læger, som opererede.

Forstadier til brystkræft og brystkræft var ikke ukendt for Anne-Grete Svarre, for hun havde arbejdet på brystkirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus siden 1999.

Anne-Grete Svarre har været sygeplejerske siden 1975 og har arbejdet på flere sygehuse og indenfor forskellige områder. Det meste af tiden, siden hun flyttede til Ringsted 1981, har hun været på Ringsted Sygehus, og hun har været på brystkirurgisk fra afdelingen blev etableret i 1999 til hun gik på pension 1. januar 2020.

Strålebehandling Kemobehandling slap Anne-Grete Svarre for, da det kun var forstadier, men hun blev opereret to gange og fik derefter strålebehandling.

Strålebehandlingen fik hun på Rigshospitalet, og gennem tre til fire uger tog hun hver dag toget til København, dog med undtagelse af weekenderne.

Anne-Grete Svarre prøvede at få noget positivt ud af det.

- Jeg følte, at hvis jeg foretog mig noget, så fik jeg det bedre, siger Anne-Grete Svarre.

Når hun var alene i København til strålebehandling, så tog hun bagefter på museer. Det er næsten ikke det museum i hovedstaden, hun ikke har besøgt. Nogle gange havde hun veninder eller sine døtre med, og så hyggede de sig i byen.

Det er selvfølgelig forskellige, hvordan man reagerer på behandlingen. Nogle bliver trætte, og kan måske ikke så meget. Anne-Grethe Svarre fik formiddagstid på Rigshospitalet, så hun kunne foretaget sig noget aktivt bagefter, og havde det godt med det.

Mens hun var i strålebehandling kom hun også til at sludre med andre patienter på stråleafsnittet, der var i behandling for forskellige kræftforløb og fik en kop kaffe med dem.

Anne-Grete Svarre fik en brystbevarende operation og blev senere rekonstrueret med lipofilling, som er fedt fra egen krop, der sprøjtes ind i brystet.

Efter halvanden måneds sygemelding var Anne-Grete Svarre tilbage på arbejdet igen.

Tilbage på arbejde I forbindelse med corona vendte Anne-Grete Svarre tilbage på arbejde på brystkirurgisk afdeling i Ringsted og var her frem til august. 1. september flyttede afdelingen til Roskilde.

- Det var trist at se afdelingen blive afviklet. Vi synes, vi havde en god afdeling og et godt samarbejde. Vi gjorde meget ud af, at det så vidt muligt var samme læge og sygeplejerske, der fulgte patienten, fortæller Anne-Grete Svarre.

Siden 1. marts i år har Anne-Grete Svarre arbejdet i Slagelse med at corona-vaccinere. Hun er glad for at være tilbage i sit fag.

- Det er meget positivt, og jeg går glad afsted hver dag, fortæller hun.

Godt igennem Anne-Grete Svarre synes, hun er kommet godt igennem kræftforløbet. Hun passer stadig sin mammografi screeninger hvert andet år, og anbefaler alle andre at gøre det samme.

Hendes egne to døtre skal begynde med at blive mammograferet fra de er 40 år, fordi der var en del brystkræft på Anne-Grete Svarres fars side.

- Mine piger har fået besked på at møde op, slår Anne-Grete Svarre fast.

Hun anbefaler også alle kvinder til selv at mærke efter om der er forandringer i brystet. En gang om måneden, mens man er i bad og har sæbe på fingrene, kan man mærke efter.

- Er der noget, der føles anderledes, skal man reagere. Hellere en gang for meget , råder Anne-Grete Svarre.

I øvrigt kan mænd også få brystkræft. Hvis en mand mærker en knude i brystregionen, skal han henvende sig til egen læge og blive henvist til mammografi.

Hun gør samtidig opmærksom på, at screeninger for brystkræft er et tilbud og ikke tvang. Hvis man ikke ønsker at tage imod gratis screening, så bør man melde afbud, så sygehusets personale kan bruge tiden på andre.

Lyserød Lørdag Lyserød lørdag i Ringsted

Lørdag den 9. oktober er det Lyserød Lørdag. Den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse deltager i kampagnen og har tre boder med kinesisk lotteri. Det er i RingStedet, i et telt på Torvet samt i butikken ved siden af den gamle biograf i Tinggade. Her vil Anne-Grete Svarre være at finde.

Formålet med kampagnen er at samle penge ind til kampen mod brystkræft.