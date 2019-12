Her ses Anders Møller og Søren Løkkegaard med beviset på, at de ejer en gazellevirksomhed. Pressefoto

Anlægsvirksomhed er udnævnt til gazelle

Efter fire år med markant fremgang i omsætningen er MøllerLøkkegaard A/S blevet udnævnt til gazellevirksomhed ved Børsens årlige kåring.

Ringsted - 04. december 2019 kl. 19:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anlægsvirksomheden MøllerLøkkegaard A/S fra Ringsted var en af de mange sjællandske gazeller ved dagbladet Børsens kåring i slutningen af november.

Det er første gang, at MøllerLøkkegaard A/S har kunnet få en gazelle-pris, idet virksomheden er stiftet medio 2014, og det er en betingelse, at man har haft positiv vækst i mindst fire hele regnskabsår, og at omsætningen mindst er fordoblet.

Kravene må siges at være opfyldt. Omsætningen er gået fra 2,3 millioner kroner i 2014 til 58 millioner kroner i 2018, og den bliver cirka 70 millioner kroner i år. Der har været positive tal på bundlinjen hele vejen.

Stolt duo Indehaver Søren Løkkegaard lægger ikke skjul på, at han og hans medindehaver Anders Møller er glade og stolte over den anerkendelse, der ligger i at nå hertil - men det er ikke noget, de har stræbt efter.

- Vi betegner os ikke som en vækstvirksomhed med store vækstambitioner. Vi startede to mand med en rive, og i dag er vi fem mand på kontoret og ca. 45 mand i produktionen. Når vi har ønsket at nå hertil, er det fordi, det giver os en god størrelse til at håndtere de spændende opgaver på op til 10-15 millioner kroner. Virksomheden ses af nogle som et frisk pust i branchen og er allerede kommet med på listen over anlægsvirksomheder, der får lov til at byde på store prestigeprojekter som Pandahuset i zoo og Det nye H.C. Andersens hus i Odense, siger Søren Løkkegaard i en pressemeddelelse.

Hele kloakløsninger MøllerLøkkegaard A/S er autoriseret kloakmester og laver hele løsninger fra entreprenørdelen med jordarbejde og kloak til færdiggørelsen med belægning og beplantning.

En del af succesen skyldes, at virksomheden i de seneste år har udført en del store LAR-projekter (lokal afledning af regnvand) og ikke mindst taghaver ovenpå parkeringsdæk på nybyggeri i København.

Har prøvet det før Selv om det er MøllerLøkkegaards første Gazelle, har Søren Løkkegaard modtaget adskillige.

Han har tidligere været på en vækstrejse som medstifter af en anlægsgartnervirksomhed, der nu er fusioneret og blevet en af Danmarks største.

Før fusionen valgte han dog at træde ud af virksomheden, og da han senere mødte den unge kollega Anders Møller, valgte han at starte forfra.

- Jeg vidste allerede, da jeg gik på anlægsgartneruddannelsen, at jeg ville være selvstændig. Så da jeg fik et tilbud fra Søren Løkkegaard om at stifte et fifty-fifty-ejet firma, krævede det ikke megen betænkningstid, forklarer Anders Møller .

Fra Næstved til Ringsted Han har også allerede en hæderspris på hylden, for sammen fik de i 2017 Næstved Kommunes iværksætterpris, før de valgte at flytte til Ringsted for at være tættere på de store anlægsprojekter i København.

- Vækst kan være spændende, men på et tidspunkt består ens arbejdsdag kun af ledelse. I MøllerLøkkegaard har vi en størrelse, så Anders og jeg selv har hænderne helt nede i materien med det, vi synes bedst om: At give kunderne nogle skarpe priser, hvor vi med god projektgranskning sætter en ære i at komme med forslag til forbedringer og besparelser og ikke mindst en projektstyring, der holder tingene på sporet, fortæller Søren Løkkegaard og tilføjer:

- Vi vægter nærvær og dialog meget højt både i vores kundekontakt og overfor vores medarbejdere. Det er bare mindre kompliceret, når man har den direkte kontakt.