Anlægsgartnere planter benene solidt i Ringsteds muld

Ringsted - 10. maj 2018

Anlægsgartner firmaet MøllerLøkkegaard har skiftet pavillon-kontoret i Fuglebjerg i Næstved ud med mursten i Ringsted, hvor fra den 35 mand store virksomhed fremover skal drives fra. I et par endnu spartansk indrettede kontorlokaler på Huginsvej 17, rykkede de ind den 1. maj.

- Ringsted ligger centralt og det har hele tiden været vores plan, at rykke virksomheden fra Fuglebjerg til enten Ringsted eller Sorø. Meget af vores arbejde, omkring 70-80 procent, ligger i København, men vi vil stadigvæk gerne give et indtryk af, at vi er en Sydvestsjællandsk virksomhed, samtidig med, at vi kan holde på de mange gode medarbejdere fra Sydvestsjælland, fortæller Søren Løkkegaard, der er indehaver sammen med Anders Møller Jensen.

MøllerLøkkegaard er på fem år vokset fra at have to medarbejdere til 35 og beskæftiger sig med anlægs- og kloakeringsopgaver og selvom virksomheden har haft et gevaldigt vokseværk på de fem år, regner Søren Løkkegaard ikke med, at vokseværket vil fortsætte i samme omfang fremadrettet.

- Vi blev i sin tid enige om, at omkring 35 medarbejdere var ambitionen, da det er vigtigt for os at bevare nærværet, både overfor vores kunder men også vores medarbejdere, fortæller Søren Løkkegaard.

Selvom anlægsgartnerbranchens opgavemængde er styret af sæsonen, så fortæller Søren Løkkegaard, at de har formået at finde opgaver, så de kan holde på deres medarbejdere hele året rundt.

- Det er vigtigt for os, at vi kan holde på vores medarbejdere, og det kræver, at vi hele tiden skal finde nye arbejdsopgaver. Men selvom der selvfølgeligt er mere at lave på nogle årstider frem for andre, så plejer jeg at sige, at der hvor jeg sidder, skinner solen altid. Hvis man hele tiden tager højde for, hvordan vejret kan blive, får man aldrig lavet noget, fortæller Søren Løkkegaard.

Møllerløkkegaard vandt i 2017 Næstved Kommunes iværksætterpris.