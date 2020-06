Politiet har passet godt på den truede iraner i Ringsted. Foto: Ulla Jensen

Anklager krævede otte års fængsel og udvisning

Ringsted - 26. juni 2020 kl. 14:59 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fængsel i otte år. Udvisning og indrejseforbud for bestandigt.

Sådan lød kravet fra anklager Søren Harbo i Retten i Roskilde fredag, hvor en 40-årig norsk-iransk mand blev dømt skyldig i både spionage og attentatforsøg på en iraner bosat i Ringsted på vegne af en iransk efterretningstjeneste.

Efter et enigt nævningeting havde afsagt skyldkendelsen, var det anklager og forsvarers tur til at argumentere for en straf.

- Retten har afsagt ikke bare en alvorlig, men også en historisk skyldkendelse for, at en efterretningstjeneste har forsøgt at begå drab på dansk jord, pointerede Søren Harbo og tilføjede:

- Jeg vil bede retten sende et meget klart signal til efterretningstjenester, som måtte operere på dansk jord og er ved at planlægge attentat på dansk jord. Det finder danske myndigheder sig ikke i.

Forsvarer Michael Juul Eriksen påpegede, at sagen ikke har haft betydning for danske forhold eller har haft danske forurettede. Derimod er den forurettede eksiliraner selv sigtet for terroraktiviteter i sit hjemland, mens han under beskyttelse har boet i Danmark. Han bad om maksimalt fem års fængsel.

Senere fredag er den 40-årige norsk-iraner Mohammed Davoudzadeh Lolei blevet idømt syv års fængsel for at medvirke til iransk efterretningstjenestes attentatplan mod en iransk flygtning i Ringsted.

- Vi vil gerne anke til landsretten med påstand om frifindelse, lyder reaktionen fra forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen efter dommen.

Lolei har siddet varetægtsfængslet i sagen siden september 2018. Retten i Roskilde har bestemt, at han fortsat skal sidde fængslet. Det skal han, indtil ankesagen er afgjort i landsretten.