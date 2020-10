Anklage: Lokalråd blokerer for borgeres projekter

Det drejer sig om et legepladsprojekt, som grundejerforeningen Præstbro i landsbyen Nordrup lidt uden for Ringsted igennem et par år har arbejdet med, og som man har søgt og fået fondsmidler til.

Det fortæller en lokal borger Eric Leonhard, der er en af initiativtagerne til en underskriftsindsamling for et krav om en ekstraordinær generalforsamling i lokalrådet.

- Det kom ikke videre end til formanden for lokalrådet. De fik at vide af formanden, at det kunne ikke komme på tale. Hans ord var lov, siger Eric Leonhard.

- Vi har præciseret retningslinjerne, så der nu står, at lokalrådet skal orienteres om et projekt, der sendes ind som ansøgning. Det har vi gjort for, at et lokalråd ikke skal have vetoret.

- Vi vil gerne have, at alle foreninger, store som små, kan gå ind og søge til et projekt fra Helhedsplanpuljen.

Peter Hansen tilføjer, at langt de fleste projekter, der ansøges om i Helhedsplanpuljen, sker i samarbejde med lokalrådene i de enkelte landsbysamfund.