Anerkendt galleri popper snart op i hele byen

Det plejer at ligge på Bøllingsvej i Ringsted, men ”plejer er død”, som man siger i disse omskiftelige tider og snart skyder Ringsted Galleriet forårssæsonen i gang flere forskellige steder i byen.

Fra den 6. marts vendes galleriet nemlig på vrangen med udstillingsprogrammet "Sammenstød", hvor kunsten træder ud af de vante galleri-rammer og ind i byrummet. Alt sammen for at skabe en mere åben og pågående udstillingsprofil, så endnu flere borgere i Ringsted og omegn får mulighed for at opleve den alsidige samtidskunst serveret af danske såvel som internationale kunstnere.