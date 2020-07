Andres baghaver er blevet et hit for danskerne - og et løft for Pernille

Se billedserie Et ly for natten kan være guld værd, når man går eller cykler i den danske natur. En ny gratis baghave-tjeneste har fået enorm succes. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 11. juli 2020 kl. 17:36 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en skilsmisse i 2017, der for alvor satte den nu 41-årige Pernille Kaas' liv på en ny kurs. Fra den ene dag til den anden fik hun på trods af en kronisk lidelse, der hæmmer hendes mobilitet, den ide, at hun ville ud og gå i naturen.

- Min eksmand sagde: Hvordan vil du gøre det? Du kan jo dårligt gå ud til postkassen, husker hun.

Men hun trænede sig gradvist op.

Hun købte et par gode vandrestøvler og en rygsæk og øvede sig hver dag i at gå. Først gik hun 500 meter med vandrestøvlerne, så øgede hun distancen. Siden øvede hun sig med rygsækken og stigende vægt.

I løbet af en sommer lykkedes det den dengang nyskilte kvinde at oparbejde en råstyrke, der gjorde det muligt for hende at gå mere ud i naturen end nogensinde før.

Samtidig mærkede hun, hvor godt det var for hendes mentale helbred at komme ud.

Fik det bedre - Jeg opdagede, at jeg fik det bedre, siger Pernille Kaas, der har været syg i 20 år og førtidspensionist i syv år.

Glæden ved at vandre tog bo i hende, og her er den fortsat. Det er dog en forudsætning, at hun kan hvile sig bagefter. og at hun kan tage en middagslur ved behov.

Det var som vandrer på Bornholm med sin dengang 14-årige søn, hun indså behovet for på forhånd at kende private steder, hvor man gerne måtte overnatte.

Hun kunne ikke gå så langt, og som enlig med et barn havde hun ikke lyst til at overnatte i et shelter. Det endte med et opslag på Facebook, og hun og sønnen fandt en baghave, hvor de var hjertelig velkomne.

Efter den oplevelse var Pernille Kaas sikker på, at der var brug for en service for folk, der gerne ville låne et hjørne af baghaven ud til en enkelt overnatning.

Ramte plet Det skulle vise sig, at hun ramte fuldstændig plet.

Efter hun startede tjenesten op for lidt over et år siden, er det væltet ind med tilmeldinger. Det er blevet en hel bevægelse. Et netværk af næstekærlighed, hjertevarme og gæstfrihed.

Pernille Kaas besluttede hurtigt, at det skulle være en non-profit-tjeneste, der alene byggede på et gensidigt ønske om kontakt mellem mennesker.

I dag har »Brug Min Baghave« 1578 aktive baghaver og over 26.420 medlemmer.

Allerede sidste år var der stor positiv respons. Men i år, hvor »Brug Min Baghave« også er blevet en forening, er det væltet ind med nye medlemmer, der gerne vil ud i naturen. Corona-nedlukningen har muligvis skubbet på den udvikling.

Vi er nysgerrige - Det er kommet bag på mig, at der er så mange mennesker, der er så gæstfrie, at de vil have fremmede mennesker boende, siger hun.

- Det viser mig, at vi er blevet mere nysgerrige på hinanden og har tillid til hinanden. Der er også noget eventyragtigt over en rejsende: Hvem er du? Hvor kommer du fra? Og hvor skal du hen?

Hun gætter på, at netværkets succes også bygger på, at det er helt uforpligtende. Man behøver ikke at være speciel social for at bruge det.

Der er stor forskel på, hvad folk tilbyder ud over en overnatning. Som udgangspunkt skal man dog ikke forvente at kunne bruge toilettet, selv om mange alligevel stiller både det og andre ting til rådighed ganske gratis.

Netværket har fået flere aktive medlemmer, og den nystiftede forening har nu 200 betalende medlemmer. Den behøver ikke at være meget større, mener Pernille Kaas.

For at få råd til at drive tjenesten, sælger foreningen blandt andet logo-kopper og klistermærker, der kan vise andre, at her bor et medlem.

Det er med til at holde netværket og fællesskabsfølelsen ved lige.

Tour de Baghave Selv vandrer Pernille Kaas mere og mere, men stadig i det små og oftest i weekender sammen med andre.

Hun fik næsten ikke selv gjort brug af baghave-tjenesten sidste år.

Men i disse dage er hun netop taget på en »Tour de Baghave« i Jylland. Her besøger hun nogle af de medlemmer, hun har lært at kende, men som hun gerne vil møde personligt.

- Jeg vil også gerne vide, hvad folk får ud af det, og hvorfor de gør det, siger Pernille Kaas, der denne gang tager bilen over til det jyske.

Find flere oplysninger på https://www.brugminbaghave.dk/. Her ligger også billeder fra nogle af de steder, folk har besøgt.

Man kan også søge efter gruppen på Facebook, hvor folk fortæller om oplevelserne hos hinanden.