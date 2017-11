Andreas Karlsen glæder sig til at kæmpe for lavere skat og respekt for borgernes penge i Ringsteds byråd. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Andreas Karlsen vil løfte den politiske arv

Ringsted - 28. november 2017 Af Sophus Zarrs Soelberg

Det var en tydeligt mærket Andreas Karlsen, der indfandt sig i Ringsted Kongrescenter på valgaftenen den 21. november.

Tidligere på året havde den 21-årige salgsassistent stiftet Konservativ Ungdom Ringsted, hvor han selv endte som formand, og allerede ved denne lejlighed proklamerede han, at byrådet snorksov.

Der skulle ungt blod til, og den unge mand så ingen anden mulighed end selv at stille op.

- Jeg er opdraget til, at man godt kan gøre en ekstra indsats for demokratiet. Når man har holdninger, må man også gøre noget aktivt for det, man tror på. Der er så mange, der bare snakker ud i luften, fortæller Andreas Karlsen, når snakken falder på, hvorfor han valgte at stille op.

Han nævner også sin morfar Bent Engelsborg Olsen, der sad i byrådet i Ringsted fra 1986 til 1989.

- Min morfar var i byrådet og konservativ, og jeg ser frem til at løfte hans arv. Jeg vil føre en ægte konservativ politik, og det glæder jeg mig til, siger han.

Sejr og nederlag

Da stemmerne begyndte at tikke ind tirsdag aften, blev den 21-årige kandidats panderynker så småt erstattet med lettelsens smil.

Nervøsitet ændrede sig til spænding, mens de konservative så ud til at gå frem, og som nummer to på listen sikrede Andreas Karlsen sig et sæde i byrådssalen.

- Jeg havde det meget ambivalent, da jeg blev valgt. Jeg var glad, fordi valgkampen lykkedes, men samtidig kom vi udenfor indflydelse, da Henrik Hvidesten blev borgmester uden vores støtte. Heldigvis har vi tre mandater nu, så det bliver nemmere at kæmpe for en konservativ politik, end det har været tidligere, siger han og fortsætter:

- Det bliver et langt sejt træk, og jeg ved godt, at vi ikke kan ændre noget på en uge. Alligevel vil jeg kæmpe hårdt for de ting, jeg er blevet valgt på, for jeg tror på, at vi kan gøre en forskel.