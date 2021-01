Se billedserie Anders Thestrup er indehaver af Mr. Thestrup i Ringsted og Haslev. Lige nu bruger han noget af tiden på at gøre butikken klar til den genåbning, der venter en dag i fremtiden. Foto: Peer Kildegaard Rasmussen

Anders gør tøjbutikker klar til genåbning

Ringsted - 19. januar 2021 kl. 08:40 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Som for andre butiksindehavere er coronatiden speciel for Anders Thestrup, indehaver af herretøjsforretningen Mr. Thestrup i Sct. Hansgade i Ringsted.

Med de indførte coronarestriktioner er butikken lukket for kunder. De er i stedet henvist til butikkens hjemmeside, og det giver da også lidt at lave for Anders Thestrup.

- Det har fungeret fint siden 23. december. De første juledage var der stille, men fra nytår er vi kommet godt i gang, formentlig fordi vi har tilbud liggende på hjemmesiden, siger han.

Langt fra normalen

Der er dog ikke så god gang i salget, at det nærmer sig normaltilstande.

- Det er langt fra nok i forhold til, hvad vi er vant til. Der mangler vi en del, men det er bedre end ingenting. Vores websalg stiger markant sammenlignet med sidste år på samme tid. Men det er jo meget logisk, når den fysiske butik er lukket, siger Anders Thestrup.

Herretøjsforretningen er en del af den landsdækkende kæde Mr, men det betyder ikke, at kunder, der køber tøj online, bare støtter en landsdækkende kæde. Geografiske data sørger nemlig for at sende pengene fra købet til den nærmeste Mr.-forretning. Befinder du dig i Ringsted og køber en skjorte på www.mr.dk, sørger data automatisk for, at du lægger pengene i Anders Thestrups forretning.

Vil forbedre system

Indehaveren fortæller, at tøjkæden fra centralt hold arbejder på at udvikle et endnu smartere system, så kunderne selv kan vælge, hvilken Mr.-afdeling, de vil lægge pengene i, når de handler online.

Udviklerne er dog blevet forsinket med deres projekt, så det først forventes at være klar til brug i løbet af foråret.

Imens overvejer Anders Thestrup, om der er andre tiltag, der kan skæppe lidt i kassen, og ellers opfordrer han kunderne til at ringe til butikken, hvis der er varer, de gerne vil købe. Han og medindehaveren Keld Egelund er klar med en pose med tøj ved bagindgangen, mens betalingen ordnes med mobilepay.

Web-ordrerne står for 10-15 procent af forretningens omsætning, så manglen på kunder i butikken kan mærkes. Anders Thestrup er derfor ikke bleg for at tilbyde udbringning af tøj for at holde gang i salget, men han understreger, at hans forretning er rustet til nedlukningen.

- Vi har heldigvis økonomisk luft et stykke tid frem, så vi er ikke så nervøse, hvad det angår. Men det skal ikke stå på sådan her et halvt år frem, så er det en helt anden snak, siger Anders Thestrup.

Ud over at passe nethandlen, som han normalt blot ser som et supplement til den fysiske butik, går tiden med at optimere forretningen, så den er helt klar til en genåbning. Der bliver malet, gjort rent og bestilt varer hjem til efteråret, fortæller den 49-årige butiksindehaver.

- Når vi åbner, tror jeg folk trænger til at komme ud og ose lidt. Der er julegaver, der skal byttes, og folk savner at lave det, de er vant til, siger Anders Thestrup.

Coronarestriktionerne, som har lukket det meste af detailhandlen, gælder til og med 7. februar.