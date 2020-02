Også børn på fri- og privatskoler bør have sikre skoleveje. Foto: Hans Jørgen Johansen

Anbefaling: Skoler skal trafiksikres med lyssignal

Det skal være slut, hvis det står til Trafiksikkerhedsrådet i Ringsted Kommune. Rådet, der består af et bredt panel af eksperter og interessenter, har vurderet, at en god portion af de fire millioner kroner, som Ringsted Kommune har afsat til trafiksikkerhed skal bruges ved friskolerne.

Rådet anbefaler derfor, at der arbejdes videre med lyssignal og fodgængerovergang ved de to private skoler.

- Det er alt for farligt at sende 6. klasser med »slikkepind« ud i mørket på et sted, hvor der køres 80 kilometer i timen, så vi kan ikke rigtigt gøre noget i dag, siger skolelederen og tilføjer: