Her ses den godkendte skitse for udviklingen af Ringsted Kirkegård i løbet af de kommende 30-50 år. Fra venstre ses det nye område ved kapellet. Herefter følger en kirkeskov, et område med staudebund og til sidst et traditionelt afsnit for kiste- og urnegrave og over det en ukendt fællesgrav. Illustration: Anne Stausholm Landskabsarkitekter

Ambitiøs plan skal gøre kirkegården til et smukt sted

Ringsted-Sorø Provstiudvalg har godkendt en omfattende udviklingsplan, som skal sætte retningen for Ringsted Kirkegård i de kommende 30-50 år.

Planen er skabt for at kunne tilpasse kirkegården til en virkelighed, hvor stadig flere vælger kisterne fra og i stedet vælger en urne. Det giver blandt andet plads til et skovområde og et område med staudebund,

- Kirkegården skal være et rart sted at opholde sig for byens borgere. Vi vil skabe nye skønne sammenhængende områder, hvor der er plads til at reflektere og sørge, siger den afgående formand for kirkegårdsudvalget, Knud Birk Iversen.