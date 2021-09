Skuespiller Amalie Dollerup gæster Kværkeby. Pr-foto

Amalie Dollerup kommer til Kværkeby

Ringsted - 29. september 2021 kl. 06:42 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Ringsted: Det er lykkedes Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening at gøre et scoop af de helt store. Borgerforeningen har fået Amalie Dollerup til at besøge Kværkeby fredag den 29. oktober, og her vil hun berige de fremmødte med oplevelser fra sit liv på de skrå brædder og også fra filmscenen.

Allerede som barn har skuespil været en stor del af Amalies liv, og som bare 9-årig havde hun hovedrollen i musicalen "Annie". Hurtigt efter blev Amalie et kendt ansigt fra film- og TV; I 1995 debuterede hun som den yngre udgave af Lise Nørgaard i filmen Kun en pige.

Derefter fulgte store tv-succeser som blandt andet Yrsa i Krummernes jul og den selvstændige datter Sille i krimiserien Strisser på Samsø. Helt fra barn og frem til i dag har Amalie Dollerup lagt stemme til en lang række tegnefilm.

Vi kender nok alle Amalie Dollerup fra TV2-serien Badehotellet, hvor hun har fået et gennembrud som overklassepigen Amanda, der er gået fra at være en temperamentsfuld, egoistisk grosserdatter til at være en voksen, empatisk og arbejdsom kvinde, der er hotellets bestyrerinde, og som bliver udfordret i den svære tid under anden verdenskrig. Nu kan du møde den populære skuespiller og få et sjældent indblik i hendes skuespillerunivers krydret med gode anekdoter undervejs.

Kom med på en musikalsk rejse, når Amalie Dollerup i selskab med pianist denne aften optræder med en række af sine yndlingssange fra både den private og den professionelle Dollerup-sangskat. Til hver sang knytter hun sjove, sigende og tankevækkende anekdoter fra sit liv.

Amalie fortæller om sit liv gennem sang. Sange som har haft en særlig betydning for hende. Sange som har præget hende og gjort hende til den skuespiller og sanger hun er i dag.

Repertoiret tæller alt fra velkendte sange, revyviser og musicalklassikere - fra Anne Linnet, jazzsange fra Badehotellet, over Liva Weel til Grease og mange flere. Fælles for dem alle er, at historien er i centrum. For når Amalie synger, er det med stort nærvær og historiefortælling.

Senest har Amalie Dollerup i øvrigt vist sine musikalske færdigheder, da hun medvirkede i Fællessang - hver for sig på DR i foråret 2020 og optrådte i en duet med Philip Faber i hans morgensangsprogram i samme periode.

Glæd jer til en hyggelig, nærværende og humoristisk oplevelse på Kværkeby Friskole, når Amalie deler nogle af sine mest betydningsfulde musikalske stunder med jer.

Billetter købes på Billetto "En aften med Amalie Dollerup"