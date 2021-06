Alvorligt trafikuheld: Tilskadekomne er udenfor livsfare

Mandag eftermiddag klokken 15.00 har Midt- og Vestsjællands politi udsendt en besked på twitter om et trafikuheld på Sorøvej i Ringsted. Trafikken har været spærret på grund af et færdselsuheld mellem to personbiler.

To personer er blevet alvorligt kvæstet ved ulykken og blevet overført til henholdsvis Rigshospitalet og Slagelse Sygehus. Vagtchefen kunne tilføje her til aften at begge personer er nu uden for livsfare.

Politiet fik meldingen om uheldet klokken 14.28. Årsagen bag uheldet kan skyldes en vigepligtsforseelse.