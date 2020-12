Se billedserie Bag Altana står Morten Karlshøj og Jes Hansen, der grundlagde altanvirksomheden på Rugvænget i Ringsted i 2013. De gamle lokaler er dog blevet for små til det vildtvoksende firma. Foto: Kim Rasmussen

Altanfirma er klar til at renovere nedslidt ridehal for 15 mio. kroner

Ringsted - 19. december 2020

Det er over 100 år siden, at der lød hestevrinsk fra staldene i ridehallen, som i lang tid har stået tom og forladt på kasernegrunden i Ringsted.

Om ikke så længe bliver stilheden dog erstattet af tastaturklik fra altanfirmaet Altana, der netop har købt den 1000 kvadratmeter store ridehal fra 1914 for et ukendt beløb af Ringsted Kommune.

Ridehallen var i budrunde mellem Altana og en anden virksomhed, men det blev altså den Ringsted-baserede altanvirksomhed, der underskrev slutsedlen på den historiske bygning, der var politisk flertal til at sælge fremfor at beholde på kommunale hænder og indrette til nyt ungdomshus eller skatehal.

- Det er generelt svært at finde flotte erhvervslokaler i Ringsted og omegn, så vi faldt selvfølgelig med det samme for ridehallen, der faktisk blev sat til salg på nøjagtigt samme tid, vi begyndte at lede efter et nyt hovedkvarter, siger Morten Karlshøj, der sammen med Jes Hansen har stået i spidsen for altanfirmaet siden 2013.

Vokset ud af gemakker

Sammen med flere ordrer på altaner er virksomheden vokset ud af lokalerne på Rugvænget.

- Når vi ikke er coronaramt og arbejder på skift, er vi sammenlagt 12-14 medarbejdere samlet på kontoret, men der er ikke meget køkken og kun få kontorlokaler, siger Morten Karlshøj og gør samtidig opmærksom på, at ridehallens henved 1000 kvadratmeter også er for stort til altanfirmaet.

- Vi kommer til at indrette halvdelen af ridehallen til vores eget kontor, mens vi vil udleje den anden halvdel som erhvervslejemål, siger han.

Langvarigt

Altanfirmaet regner med at kunne flytte fra de nuværende lokaler på Rugvænget og ind i ridehallen i 2022, for der skal først søges om tilladelser til renovering.

Indenfor skal en stor stålkonstruktion sørge for to etager med åbent kik til kip. Hvor det nederste plan skal indrettes som et stort og åbent »New York'er«-kontor, bliver det bevaringsværdige ydre respekteret med kun få tekniske tilføjelser som varme- og ventilationsanlæg.

- Jes (Hansen, red.) og jeg er begge to håndværkere med smag for historiske bygninger, og det er også derfor, vi købte ridehallen fremfor at bygge nyt ude ved motorvejen, siger han.

Kan begynde om et år

Virksomheden regner først med at kunne påbegynde renoveringsarbejdet om et år, når Ringsted Kommune har behandlet sagen.

Derefter tager det ca. ti måneder at renovere, istandsætte, indrette og flytte ind.

Samlet set regner Morten Karlshøj og Altana med at skulle bruge 15.000 kroner pr. kvadratmeter på renoveringen. Altså godt og vel 15 mio. kroner.

- Det er dyrt at renovere, men vi investerer både i firmaet og den historiske værdi, bygningen har, siger Morten Karlshøj og slutter:

- Vi lover at gå skånsomt til værks.