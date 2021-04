Se billedserie I år udvides Vi cykler på arbejde-kampagnen til også at glæde cykelture i fritiden. Foto: Thomas Olsen

Alle opfordres til cykelmotion i maj

Ringsted - 20. april 2021 kl. 14:34 Kontakt redaktionen

Fra virksomheder i Ringsted Kommune deltog der sidste år 201 cykelister, og de cyklede over 26.000 kilometer.

Alle kan være med, uanset om de kører på citybike, havelåge, elcykel eller mountainbike. »Vi cykler på arbejde« handler om at have flest cykeldage og der er attraktive præmier både i den landsdækkende og lokale konkurrence.

Som noget særligt i år tæller alle cykelturene, også dem til købmanden og til moster Olga. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det ikke er alle, der møder på arbejde i øjeblikket, fordi de arbejder hjemmefra.

De 26.000 kilometer på cykel i 2020 har sparet miljøet for over 4,3 tons CO2. Det svarer til, at vi har brugt lige over 1.800 liter benzin mindre, end hvis vi havde kørt i en benzinbil. Måske kan det tal blive endnu bedre i år.

Igen i år skal der kåres to lokale vinderhold - det hold, der har cyklet flest dage i gennemsnit, og det hold, som har cyklet flest kilometer i gennemsnit. Derudover er der mulighed for at vinde fine præmier i den landsdækkende konkurrence.

For at være med i kampagnen, skal der samles et hold på 2-16 kollegaer, og de tilmelder sig på kampagnens website www.vcta.dk.

De tilmeldte hold skal i hele maj registrere alle cykeldage på nettet. Jo flere dage der cykles, desto flere lodder får holdene til den store lodtrækning om de landsdækkende præmier.

Det koster 75 kroner per deltager at cykle med. Mange virksomheder betaler deltagergebyret for virksomhedens hold.