Alle medarbejdere opsagt på golfcenter

Ringsted - 09. august 2019 kl. 12:44 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Med opsigelsen af samtlige ca. 25 medarbejdere er fremtiden nu for alvor uvis for Skjoldenæsholm Golfcenter, hvor man ellers havde håbet, at et nyt golfresort ville udvide medlemsskaren fra 1000 medlemmer og rette op på en rødglødende bundlinje på -2,8 mio. kr. for regnskabsåret 2018/19. - Vi føler ikke, at vi har en samarbejdsvillig offentlig myndighed. Korthuset er brast med kommunens afslag, fordi vi ikke længere har nogen økonomisk redningsplan, siger Peter Enné Jespersen, direktør i Skjoldenæsholm Golfcenter A/S, der med sine 18 huller fordelt på to baner er et af landets største. - Der er ikke grundlag for at drive centeret videre, og derfor har man opsagt aftalen med golfklubben sammen med medarbejderne, siger Peter Enné Jespersen.

Læs også: Danske golfklubber har det svært

Foto: Kenn Thomsen



Tilsagn, dernæst afslag Egentlig havde Ringsted Kommune først givet tilsagn til anlæggelsen af nyt golfresort med tilhørende feriehytter, men fortrød siden hen og afslog, fordi ansøgningen også indeholdt helårsboliger, hvilket ifølge Teknik- og Miljøcenteret i Ringsted var i strid med en særlig servitut fra 1992 om områdets formål: - Når Sjoldenæsholm Golfcenter beder om helårsbeboelser, er der tale om, at det er nogle, de vil sælge til private mennesker. Dermed vil de ikke længere være i tilknytning til golfcenteret og formålet at spille golf, som kommunens teknik- og miljøchef, Jeanne Breinholdt Skelmose, til DAGBLADET i juni begrundede bruddet på den såkaldte servitut. Ansøgningen om etablering og udvidelse af golfanlægget til også at favne 36 helårsboliger brød ligeledes med planloven for den landzone, hvor golfcenteret er beliggende. - Planlovens bestemmelser giver ikke mulighed for 36 helårsboliger i et landområde, har vi vurderet, som Jeanne Breinholdt Skelmose sagde i juni til DAGBLADET.





Fortsættelse følger Ifølge direktør Peter Enné Jespersen er der dog en spinkel mulighed for etablering af feriehytter på området, fordi disse bedre kan være tilknyttet golfaktiviteter end helårsboliger. Det er dog ikke nok for at få golfcenterets økonomi på fode igen: - De penge vi har været nødt til at vinke farvel til år efter år, er selvfølgelig ikke sjovt for ejerne, men hvis vi kunne redde Skjoldenæsholm som et af landets største golfanlæg med resort-planen, ville det have været okay at fortsætte, siger Peter Enné Jespersen og tilføjer: - Det ser hverken ejerne eller bestyrelsen nogen mening i nu.

Ejerne har derfor opsagt og fritstillet golfcenterets ca. 25 medarbejdere sammen med lejeaftalen, så de ikke risikerer lønforpligtigelser i det nye år. Dermed har de heller ikke længere forpligtigelse til at stille golfbanerne til rådighed. Men: - Ejerne driver selvfølgelig golfcenteret frem til 31. december, fordi vi selvfølgelig har en forpligtelse overfor vores medlemmer, der har betalt kontingent, men hvad der derefter skal ske er uvis, siger Peter Enné Jespersen.

Brandærgerligt Skjoldenæsholm Golfcenter afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. august, hvor bestyrelsen endelig vil afsløre, hvad fremtiden bringer for golfcenteret. - Jeg håber, at Ringsted Kommune vil vende hver en sten, for som golfspiller skærer det i hjertet, hvis et så unikt golfanlæg som vores må lukke, siger Peter Enné Jespersen og slutter: - Det hele er bare brandærgerligt.

