Alle må betale gildet

Ringsted - 23. marts 2020

Som så mange andre virksomheder har bilforhandlerne i Ringsted det svært her under coronakrisen.

- Bilbranchen er hårdt ramt, fordi folk ikke køber biler lige nu. Jeg kan godt være lidt bekymret på nogle af mine kollegers vegne. Her i virksomheden har vi et godt renommé, en god likviditet og en fin pengetank, så vi kan godt klare det i et stykke tid. Vi har dog været nødt til at afskedige en enkelt medarbejder, og vi kommer formentlig desværre nok til at afskedige flere, fortæller direktør hos Geertsen A/S, Morten Dinesen.

Geertsen A/S forhandler Opel og Kia og Morten Dinesen opfordrer til, at importørerne også tager ansvar for situationen:

- Jeg er allerede i kontakt med importørerne om, at de også må være med til at betale gildet. Eksempelvis har jeg bedt dem om at kreditere bilerne og lade dem blive stående på lageret. Vi kan jo ikke have en masse biler stående i butikken, når der ikke bliver solgt så mange, siger Morten Dinesen.

- Vi kommer også til at bede vores leverandører om nogle længere kreditter, tilføjer han.

Morten Dinesen er ikke tilfreds med den aftale, regeringen lavede med arbejdsmarkedets parter om kompensation, når man sender medarbejdere hjem.

- For bilbranchens vedkommende synes jeg ikke, det batter nok. Ja, vi får en kompensation, men vi har stadig udgifter og de biler, man har bestilt, kommer jo hjem. Jeg mener, at vi skal kompenseres krone for krone i forhold til de udgifter, vi har, siger han.

- Denne corona krise er faktisk værre end finanskrisen, fordi den er kommet som en tyv om natten. Vi er selvfølgelig nødt til at fatte mod og se lyset forude, men lige nu er det uvisheden, der lurer, fastslår Morten Dinesen.

Geertsen A/S har allerede sat gang i en række tiltag i forhold til corona. Man har blandt andet etableret en »kør ud service« i forbindelse med prøvekørsler.

Det betyder, at man kommer ud på kundens adresse med den valgte bil, så kunden kan prøve bilen der.

- Vi har i salgsafdelingen placeret vores sælgere i hvert sit hjørne for at undgå kontakt. Vi var også nogle af de første, som satte skilte op på indgangsdøren med advarsel om corona. Der blev hurtigt sat håndsprit op, og vi holdt naturligvis op med at give håndtryk. Vi har også sat gang i, at vi henter bilen hos kunden, når den skal til service, fortæller Morten Dinesen.

Geertsen A/S tilbyder også kunderne, at de kan sætte bilen ved virksomheden, når den skal til service.

Derudover bliver dørhåndtag, bilrat, gearstang med mere aftørret jævnligt, og der bliver sprittet af.