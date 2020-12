Carli Hækkerup, formand for Mødrehjælpen i Ringsted og Sorø, kigger på ønskerne. Ønsketræet står i Bog & Idé. Fotos: Bodil Pinholt

Alle juleønsker bliver opfyldt

Ringsted - 15. december 2020

Børn og unge af trængte familier i Ringsted og Sorø, kunne i november aflevere et juleønske til Mødrehjælpen. Ønskerne blev sidst i november hængt op på to ønsketræer - det ene står i Bog & Idé i Ringsted og det andet står i Sorø.

I år er det kommet 150 juleønsker, og der er 50 procent flere end de to foregående år.

Jeg tror, at det bunder i, at der er så mange, der kender os, også vi har haft ture, siger Carli Hækkerup.

Det kan godt være på grund af covid-19, at der er nogle, som har fået det sværere.

Der er indsamlinger, som er blevet aflyst og ikke er blevet erstattet. Så har nogle familier måske brugt penge på de ting, de før har fået hjælp til. Derfor er der måske ikke så mange penge til julegaver.

På landsplan uddeler Mødrehjælpen også julehjælp til familier, der sidder i en svær økonomisk og social situation.

- Vi forventer, at der er flere, der søger julehjælp i Mødrehjælpen og andre organisationer end der plejer at være, siger Carli Hækkerup, formand for Mødrehjælpen i Ringsted og Sorø.

Mødrehjælpen har eksisteret i Ringsted i godt to år. Det er nu tredje børn kan ønske sig en julegave via Ønsketræet. Aldersgrænsen var til at begynde med 13 år, men den er nu sat op til 17 år, fordi der var forespørgsler om gaver til ældre søskende.

Carli Hækkerup har svært ved at forstå, at i et rigt land som Danmark, er der børnefamilier, som dårligt har råd til at holde jul.

Hun ved, at det kan være ydmygende at søge hjælp.

- Jeg tror ikke, dem der giver ved, hvor hårdt og ydmygende det kan være at søge hjælp, siger Carli Hækkerup.

- Den følelse er blevet forstærket i den tid, jeg har været formand for Mødrehjælpen.

Kendskabet til Mødrehjælpen er blevet større, og det er Carli Hækkerup glad for.

- Der er flere og flere, der lægger mærke til os, og flere og flere giver til os, fortæller Carli Hækkerup.

Det gælder både tøj til genbrugsbutikken og pengedonationer.

Der er også stor vilje til at tage et ønske fra ønsketræet og købe en julegave til et barn eller en ung. På træet i Ringsted var der torsdag eftermiddag kun otte ønsker tilbage.

Mødrehjælpen garanterer, at alle ønsker på ønsketræet bliver opfyldt. Hvis der hænger nogen tilbage på træet, så sørger Mødrehjælpen for at købe gaverne.

Den lokale afdeling af Mødrehjælpen giver også penge til hovedorganisationen til julehjælp. Det kommer også familier i Ringsted til gode.