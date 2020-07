Haraldsted Lillesø er blevet lukket ned onsdag d. 22. juli for badning efter fund af alger, der kan være blågrønne alger. Privatfoto

Alger lukker populær badesø

Der er blevet sat »Badning frarådes«-skilt op på informationstavlen ved Haraldsted Lillesø. Søen er et af Ringsted Kommunes badesteder, og kommunen fører derfor løbende tilsyn med badevandskvaliteten i sommerperioden 1. juni-31. august.

Alle opfordres til at undlad at bade og at lade børn og dyr lege i søen og indtage vandet herfra.