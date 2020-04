Aleris-Hamlet leverer udstyr til kampen mod corona

Efter at de sidste patienter var opereret i fredags, har Aleris-Hamlets anæstesipersonale haft travlt med at klargøre respiratorer og anæstesiudstyr til afhentning.

- Det er en meget speciel situation, som ingen af os har stået i før. Bekæmpelse af Covid-19 har førsteprioritet lige nu. Vi har fra begyndelsen støttet fuldt op om de nationale indsatser og tilkendegivet, at vi gerne vil bidrage til den. Det er nu blevet aktuelt, og vi er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om områder, hvor vi kan yde støtte, siger administrerende direktør Michael Gram Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen bad 24. marts privathospitalerne om midlertidigt at indstille alle operationer i fuld bedøvelse med virkning fra den 28. marts og stille respiratorer med mere til rådighed for Covid-19 beredskabet.

Aleris-Hamlet har syv hospitaler landet over, som alle råder over intensivudstyr, der skal bruges til at hjælpe de hårdest ramte patienter med vejrtrækningsproblemer.