Aleris Hamlet har fået kosmetisk klinik i Ringsted

Aleris Hamlet havde i forvejen en kosmetisk klinik på hospitalet i Parken i København, og da man havde ledige lokaler til rådighed i Ringsted, valgte man at etablere en klinik her også.

- Når vi valgte at åbne i Ringsted, var det også fordi der var en efterspørgsel for en kosmetisk klinik på Sjælland, fordi tilbuddet ikke findes ret mange andre steder. Ringsted ligger meget centralt placeret, så også patienter fra Lolland og Falster har let ved at komme her, forklarer kosmetisk sygeplejerske Tina Holten Olsen, som behandler patienter både i Parken og i Ringsted.