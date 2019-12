Se billedserie 50-årige Helle Svarre er under uddannelse som SOSU-assistent og derfor på SU. Hun havde ikke kunne skænke sine sønner Walter og William en ordentlig jul uden hjælp fra Mødrehjælpen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Alenemor om julehjælp: Ellers havde jeg ikke råd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alenemor om julehjælp: Ellers havde jeg ikke råd

Helle Svarre har modtaget en meget kærkommen julegave fra Mødrehjælpen.

Ringsted - 23. december 2019 kl. 16:43 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om det er halvnissen Tinka, der stædigt kæmper for at få bragt orden i nissernes rige, eller om det er julehaderen Josefine, som griber ind i Jesus' liv og ændrer religionshistoriens gang, er spørgsmålet noget nær det samme:

»Bliver det jul i år?« Det spørgsmål kender alle, der bare har fulgt en lille smule med i de mange tv-julekalendere gennem tiderne.

Det er dog også et spørgsmål, 50-årige Helle Svarre de sidste par år har stillet sig selv, når hun som studerende og alenemor til to har måtte vende hver en mønt i det, der ikke bare er årets hyggeligste, men også dyreste måned.

Mens de fleste børn inderst inde udmærket kender svaret på spørgsmålet, om det bliver jul (psst, »ja«), var det nemlig ikke sikkert for Helle Svarre, at der ville blive råd til at indfri sine to sønners forventninger til juletræ, flæskesteg og gaver uden nogen helt bestemte bidragsydere i år.

- Som studerende er jeg på SU, og så er jeg alenemor til børn, men fra februar har jeg fået en elevplads som SOSU-assistent, og derfor kommer jeg til at mangle en indtægt i slutningen af januar, siger Helle Svarre.

Efter hun havde konsulteret sin slanke sparegris, måtte hun ty til almisser fra de landsdækkende humanitære organisationer Dansk Folkehjælp og Mødrehjælpen, der begge har lokalafdelinger i Ringsted.

- Jeg har lagt penge til side til januar, så jeg tænkte, at det var nødvendigt at søge julehjælp, så jeg havde bare en lille smule mere at gøre godt med, siger hun.

Julehjælp Mødrehjælpen hjælper familier, der slås med sociale og sundhedsmæssige udfordringer, og som samtidig har en meget stram økonomi. Hjælpen består af et kontant beløb og et tilbud om rådgivning fra Mødrehjælpens socialrådgivere og en invitation til fællesskab og juleaktiviteter i Mødrehjælpens 39 lokalforeninger rundt om i landet.

Foruden økonomisk julehjælp tilbyder Mødrehjælpens 39 lokalforeninger forskellige juleaktiviteter såsom juletræsfester, fælles julebagning, udflugter og meget andet.

Sidste år søgte over 8000 familier om julehjælp hos Mødrehjælpen. Sendte den første retur Dansk Folkehjælp og Mødrehjælpen hjælper familier, der af den en eller anden årsag ikke har råd til at fejre jul. Dansk Folkehjælp bistår med helt konkrete pakker, der kan bestå af mad, gaver og tilbehør, mens Mødrehjælpen hjælper med pengealmisser.

Da Helle Svarre bemærkede, at der var kommet almisser fra begge organisationer ind ad døren i hjemmet i Benløse, var det første, hun gjorde, at kontakte Dansk Folkehjælp.

- Jeg havde først fået hjælp fra Dansk Folkehjælp, men så fik jeg mail fra Mødrehjælpen om, at de allerede havde indsat penge på min konto. Så var jeg selvfølgelig nødt til at ringe til Dansk Folkehjælp og sige til dem, at jeg alligevel ikke havde brug for hjælpen, siger Helle Svarre og tilføjer:

- For man tager selvfølgelig ikke imod to, når jeg ved, hvor mange, der har brug for det.

Kan ikke dække det hele Helle Svarre har én gang før modtaget pengealmisser gennem Mødrehjælpen.

Selvom hun er glad for de 1200 kroner, hun i år har fået tildelt fra Mødrehjælpen, ville hun dog først have holdt fast i pakken fra Dansk Folkehjælp.

- Det var den første, jeg fik, men den var lettere at sende retur end pengene, siger hun.

Pengebeløbet er akkurat nok til at få enderne til at mødes.

- Det kan ikke dække hele julen, men forsøder den selvfølgelig. Nu skal vi jo være sammen med resten af min familie, og vi plejer at splejse, men der mangler da lige en gave til min yngste søn, og så skal vi have nogle julegodter og lidt hygge, hvilket jeg ellers ville have sparet væk, siger Helle Svarre og slår fast:

- Det er flot at få 1200 kroner.

At det bliver jul i år for Helle Svarre og hendes familie, er dermed vist.

Værre ser det derimod ud for Tinka, der lige nu kæmper en magtesløs kamp mod den onde nisse Ingi, men det er en helt anden historie, som vi må vente indtil sidste øjeblik at få svar på.