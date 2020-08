Butikschef Tais Larsen kan ikke vente med at slå dørene op til den nye butik. Pr-foto

Aldi fejrer åbning af ny butik

Ringsted - 21. august 2020

Aldi slår på fredag 28. august dørene op til en helt nybygget og 812 kvadratmeter stor butik på Køgevej 38 i Ringsted efter tre år, hvor kæden ikke har været i byen.

Med den helt rette centrale beliggenhed ud til en meget trafikeret vej i Ringsted, så er man klar til at byde gamle som nye kunder inden for i et helt nyt butiksunivers med ny indretning og farverige rammer.

Dagen bliver skudt i gang med åbningstale fra regionsdirektør Morten Milling. De første 200 kunder får en buket blomster med hjem og en forpakket pose med bake-off. Derudover er der 800 præmier med butikkens varer på højkant i en skrabelodskonkurrence.

Butikschef Tais Larsen, som har været i kæden i fem år, ser meget frem til at åbne den nye, store butik.

- Det kribler i fingrene for at komme i gang med den nye butik i Ringsted. Vi ved, at kunderne længe har efterspurgt en Aldi i Ringsted, og nu kan vi endelig byde dem velkommen til en helt ny og stor butik, som forhåbentlig giver dem en rigtig god indkøbsoplevelse, udtaler Tais Larsen i en pressemeddelelse.

Vi fejrer åbningen med en masse gode åbningstilbud, og mange kunder har mulighed for at vinde varer fra Aldi i en skrabelodskonkurrence, fortæller en stolte og forventningsfulde butikschef.

Nyt butikskoncept

Som en del af Aldis udvikling, der blandt andet indebærer modernisering og etablering af nye butikker, har Ringsted nu også fået en forretning med det nye butikskoncept.

De nye tiltag skal gøre kundeoplevelsen bedre, og omfatter også en centralt placeret frugt og grønt afdeling, som byder på et stort udvalg af friske varer. Derudover flere danske varer, flere mærkevarer samt mere økologi. Samtidig kan kunderne glæde sig til et område med convenience-varer med et stort udvalg af hurtige snacks, færdigretter og salater.

Fejring af åbningen foregår med en række særlige tiltag af hensyn til corona.

- Det er ingen hemmelig, at vi havde ønsket os en kæmpe åbningsfest med masser af aktiviteter for hele familien. Men grundet corona følger Aldi Danmark nøje myndighedernes retningslinjer, og vi har derfor ekstra fokus på, at man skal holde afstand og spritte af, fortæller Tais Larsen og fortsætter:

- Vi håber og tror naturligvis, at kunderne fortsat vil holde afstand og tage hensyn til hinanden - også på åbningsdagen og vi glæder os meget til at slå dørene op.

Som følge af den opblussede coronavirus, er de planlagte aktiviteter med ansigtsmaling, trylleri og ballondyr samt børnekonkurrence på åbningsdagen aflyst.

Den nye butik åbner klokken 8 og lukker klokken 21.

